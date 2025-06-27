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ВМС Украины получили два тральщика-искателя мин от Бельгии и Нидерландов.

Корабли получили имена «Мелитополь» и «Мариуполь» — в честь временно оккупированных украинских городов.

Ранее корабли носили названия Narcis (Бельгия) и Vlaardingen (Нидерланды).

На кораблях уже поднят флаг ВМС Украины, экипажи прошли интенсивную подготовку.

На бывших бельгийском Narcis и нидерландском Vlaardingen тральщиках уже официально поднят флаг ВМС Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов.

Передача кораблей состоялась на военно-морской базе Зебрюгге в Бельгии, однако из соображений безопасности о событии сообщили уже постфактум.

«Тральщики вступают в следующий раздел, под новым флагом, с новой миссией», — сказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

В конце 2025 года будет передан корабль Zr.Ms. Makkum, который назовут в честь украинского города Геническ.

Эти корабли могут не только находить и обезвреживать мины, но и быть логистическими судами для транспортировки грузов и боеприпасов.

Отмечается, что эта передача стала результатом тесного сотрудничества между Украиной, Бельгией и Нидерландами. До передачи первых двух кораблей новый украинский экипаж уже прошел интенсивную подготовку.

«Крупные порты Одессы и морские маршруты в Черном море являются жизненно важными для украинской экономики, — отметил Брекельманс, — и они постоянно находятся под угрозой. Именно поэтому так важно для морской безопасности и свободы судоходства, чтобы Украина могла пользоваться этими тральщиками».

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