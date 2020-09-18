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Мастера Кодымщины пригласили на уникальную онлайн ярмарку (фото) 

Мастера Кодымщины пригласили на уникальную онлайн ярмарку (фото) 

В условиях пандемии и всеобщего карантина мастера из Одесской области лишились возможности реализовывать свою продукцию. Раньше они это делали на многочисленных фестивалях и ярмарках, которые проходили в течение года по всей области, в городах Украины и столице.

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Именно поэтому с началом карантина они задумались и о месте сбыта и о способе найти новых клиентов. На помощь пришли новые технологии и социальные сети. 20 сентября мастера Кодымщины устраивают онлайн ярмарку своей продукции в Фэйсбуке на странице проекта “Шпаків шлях. Культурно-туристичний маршрут”.

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Среди участников – мастера, создающие уникальные украшения, свечи из натурального воска, керамисты и фермеры, выпускающие натуральные чайные сборы и варенье, предлагающие свой урожай ягод и фруктов. Также будут представлены и рушники, вышитые вручную традиционными мотивами. Надо отметить, что север Одесской области – самый экологически чистый регион. Тут нет больших промышленных предприятий, а воду, до сих пор можно пить прямо из ручьев!

Ярмарка будет проходить на протяжении всего дня в это воскресенье, 20 сентября. Для того чтобы стать покупателем нужно зайти на страничку проекта “Шпаків шлях”, выбрать понравившуюся продукцию, связаться с продавцом. Выбирать продукцию можно уже сейчас, ЗДЕСЬ.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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