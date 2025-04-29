Отключения света

Северный РЭС

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Работы до 17.00:

  • Гордиенко, 31-70,
  • Мациевской, 1-44,
  • Известковая, 1-47,
  • Известковый поселок, 4-12,
  • Праведников мира, 2-78,
  • пер. 1й Известковый, 1-11,
  • пер. 1й Юбилейный, 6,
  • пер. 1-7й Наличный, 1-12,
  • пер. Любашовский, 1-19,
  • пер. Ширяевский, 21,28,
  • Винниченко, 26-49,
  • Трусовская, 4-19,
  • Училищная, 22,26,
  • Минаевская, 1-50,
  • Коцюбинского, 1-21,
  • Стельмаха, 2-44,
  • Архитектора Нештурхи, 1-75,
  • пер. Севастопольский, 2-18,
  • Бадаева, 23,
  • Филиппа Орлика, 3-44,
  • спуск Мациевской, 25а,
  • Пассионарии, 1-26,
  • спуск Латвийский, 1-27,
  • пер. Краснослободский, 1-14,
  • Слободская, 1-44,
  • Шполянская, 10-34,
  • Мазепы, 4-43,
  • Ивахненко, 1-72,
  • спуск Слободской, 27б,29,
  • Тихая, 2-52,
  • Ветрогонова, 16-31,
  • Грина, 8-23,
  • Юзефа Крашевского, 6-19,
  • Шполянская, 12-71,
  • Клепацкого, 17,
  • Лавкова, 1-45,
  • Матюшенко, 25-58,
  • Хорошенко, 21-53,
  • пер. Г.Дорошенко, 8,
  • Лиственная, 10б,
  • пер. 3й Восточный, 11. 
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Работы до 18.00:

  • Ч.Казачества, 1,2. 

Работы до 19.00:

  • Наклонная, 1-174,
  • Штилевая, 2-118,
  • пер. 1-3й Дунаевского, 1-16,
  • Молодогвардейская, 1-71,
  • с 1 по 6 Садовая,
  • Кошица, 1-69,
  • Глаубермана, 1-17,164,
  • Донецкая, 1-25,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Котлеевская, 10-20,
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • пер. Одесский, 3-7,
  • Мариупольская, 20-68,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • 2-я линия на ж/м, Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • пер. 1й Керченский, 3-11,
  • Южная дор, 1-73,
  • Николаевская дор., 65,
  • пр. Князя В.Великого, 52.

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • Симоненко, 1-62,
  • пер. 1-2й Амбулаторный, 1-14,
  • пер. 2й Тупиковый, 8,19,21,
  • пр. Свободы, 28-113,
  • Венгера, 6,
  • пер. Верфяной, 1-16,
  • пер. Садовый, 2,
  • Дубинина, 21,
  • Приморская, 52,138а,
  • Зеленая горка, 27,
  • пер. Загородный,
  • пер. Кошевого, 5в,
  • Лунная, 26,
  • Солнечная, 7-29,
  • пер. Рислинга, 5-7,
  • «Зеленый мыс» ТПО садоводов, 133,
  • Чуковского Корнея, 5/63,
  • 411-й Батареи, 1-14,
  • Мускатная, 17-25,
  • пер. 1-2й Проездной, 1-36,
  • пер. Алиберне, 1, 27,
  • Сухолиманская, 19а,
  • Учительская, 1-28,
  • Проектируемая, 3/10,
  • пер. Приморский, 2-4,
  • Амбулаторная, 2-15. 

Центральный РЭС

Работы до 15.00:

  • Колонтаевская, 2. 

Работы до 19.00:

  • Михайловская, 1-66,
  • пл. Михайловская, 3-9,
  • Головковская, 24-58,
  • Мельницкая, 3-16,
  • сквер Гамова, 1-7,
  • Балковская, 106,157-173,
  • Дальницкая, 10-20,
  • Иванова, 15.



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