Северный РЭС
Работы до 17.00:
- Гордиенко, 31-70,
- Мациевской, 1-44,
- Известковая, 1-47,
- Известковый поселок, 4-12,
- Праведников мира, 2-78,
- пер. 1й Известковый, 1-11,
- пер. 1й Юбилейный, 6,
- пер. 1-7й Наличный, 1-12,
- пер. Любашовский, 1-19,
- пер. Ширяевский, 21,28,
- Винниченко, 26-49,
- Трусовская, 4-19,
- Училищная, 22,26,
- Минаевская, 1-50,
- Коцюбинского, 1-21,
- Стельмаха, 2-44,
- Архитектора Нештурхи, 1-75,
- пер. Севастопольский, 2-18,
- Бадаева, 23,
- Филиппа Орлика, 3-44,
- спуск Мациевской, 25а,
- Пассионарии, 1-26,
- спуск Латвийский, 1-27,
- пер. Краснослободский, 1-14,
- Слободская, 1-44,
- Шполянская, 10-34,
- Мазепы, 4-43,
- Ивахненко, 1-72,
- спуск Слободской, 27б,29,
- Тихая, 2-52,
- Ветрогонова, 16-31,
- Грина, 8-23,
- Юзефа Крашевского, 6-19,
- Шполянская, 12-71,
- Клепацкого, 17,
- Лавкова, 1-45,
- Матюшенко, 25-58,
- Хорошенко, 21-53,
- пер. Г.Дорошенко, 8,
- Лиственная, 10б,
- пер. 3й Восточный, 11.
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Работы до 18.00:
- Ч.Казачества, 1,2.
Работы до 19.00:
- Наклонная, 1-174,
- Штилевая, 2-118,
- пер. 1-3й Дунаевского, 1-16,
- Молодогвардейская, 1-71,
- с 1 по 6 Садовая,
- Кошица, 1-69,
- Глаубермана, 1-17,164,
- Донецкая, 1-25,
- Кишиневская, 2-24,
- Котлеевская, 10-20,
- пер. Квантовый, 1-27,
- Шептицкого, 1,3,5,
- пер. Одесский, 3-7,
- Мариупольская, 20-68,
- Малая Садовая, 1-22,
- 2-я линия на ж/м, Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62,
- Большая Садовая, 1-52,
- пер. 1й Керченский, 3-11,
- Южная дор, 1-73,
- Николаевская дор., 65,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Симоненко, 1-62,
- пер. 1-2й Амбулаторный, 1-14,
- пер. 2й Тупиковый, 8,19,21,
- пр. Свободы, 28-113,
- Венгера, 6,
- пер. Верфяной, 1-16,
- пер. Садовый, 2,
- Дубинина, 21,
- Приморская, 52,138а,
- Зеленая горка, 27,
- пер. Загородный,
- пер. Кошевого, 5в,
- Лунная, 26,
- Солнечная, 7-29,
- пер. Рислинга, 5-7,
- «Зеленый мыс» ТПО садоводов, 133,
- Чуковского Корнея, 5/63,
- 411-й Батареи, 1-14,
- Мускатная, 17-25,
- пер. 1-2й Проездной, 1-36,
- пер. Алиберне, 1, 27,
- Сухолиманская, 19а,
- Учительская, 1-28,
- Проектируемая, 3/10,
- пер. Приморский, 2-4,
- Амбулаторная, 2-15.
Центральный РЭС
Работы до 15.00:
- Колонтаевская, 2.
Работы до 19.00:
- Михайловская, 1-66,
- пл. Михайловская, 3-9,
- Головковская, 24-58,
- Мельницкая, 3-16,
- сквер Гамова, 1-7,
- Балковская, 106,157-173,
- Дальницкая, 10-20,
- Иванова, 15.