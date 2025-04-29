В Украине зафиксированы неожиданно высокие цены на аренду государственной земли. Средняя стоимость аренды одного гектара через онлайн-аукционы достигла уровня, который удивил многих. Эта тенденция может стать важным сигналом для всего земельного рынка, в том числе в Одесской области. Об этом сообщают представители проекта «Земельный банк» и эксперты рынка.

По данным проекта Фонда госимущества, который называется «Земельный банк», с осени 2024 года через продажи онлайн сдано в аренду почти 25 тысяч гектаров государственной земли на общую сумму в 646 миллионов гривен. Это означает, что средняя годовая арендная плата за один гектар достигла впечатляющих 30,5 тысячи гривен.

Эти 30,5 тысячи гривен за гектар в год — это значительно больше, чем ожидалось. Ранее прогнозировали, что средняя аренда будет около 9,9 тысячи гривен за гектар. Даже оценки экспертов (например, Киевская школа экономики) были на уровне 8,6 тысячи гривен за гектар для коммунальной земли. Средняя цена аренды государственной земли по Украине в 2024 году (12 087 грн/га) была в разы меньше текущих 30,5 тысячи.

Представители проекта «Земельный банк» считают, что такие высокие цены — это результат большого спроса на качественную землю на рынке и готовности крупных компаний платить за нее.

Некоторые специалисты рынка наоборот считают такие цены слишком высокими и не выгодными для обычных фермеров. По их мнению, платить столько за аренду гектара — это может быть нереально для прибыльного сельскохозяйственного бизнеса.

Поэтому, стоит ли прямо сейчас сильно волноваться? Возможно, стоит просто внимательно следить за развитием событий на земельном рынке, ведь рост спроса и цен на один сегмент земли может иметь влияние и на другие.

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