Ключевые моменты
- Часть жителей Одессы 26 июня осталась без света.
- Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
- Адреса, по которым нет света.
Южный РЭС
Работы до 18:00:
- Академическая, 30а-52а,
- Ахматовой,
- Ак. Вернадского, 6-37,
- И. Иванова, 2,
- Костанди, 21-77,
- Крутоярская, 21,
- Куприна, 26-48,
- Левитана, 19/корп.3,4,5,
- Люстдорфская дорога, 55,
- Научная, Равенства, 2-28,
- Сумская, 24-69,
- Сухомлинская, 5-49,
- Айвазовского, 72а, 84в,
- Харьковская, 1-20,
- Юннатов, 1-15,
- Елочная, 5, 5/3, 5/17, 36-58г,
- дорога Фонтанская, 129,
- пер. 1-й Равенства, 1-8, 98, 106,
- пер. 1-й Юннатов 1-12 (с корпусами),
- переулок 2-й Китобойный 20, 20а, 22,
- переулок 2-й, 3-й Костанди,
- переулок 2-й, 3-й Украинский,
- переулок Биологический,
- переулок Иванова, переулок Каберне, 1/3,4,
- переулок Львовский, 76,
- переулок Математический,
- переулок Новоукраинский, 2, 17-31 (нечетные).
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Центральный РЭС
Работы до 18:00-20:00:
- Ангарская, 22,
- Балтиморская, 2/2Б, 9, 9/А,
- Бойчука Михаила, 22А,
- Братская,
- Магистральная, 124, б/н129, 131,
- Маковая, 2/а, 58,
- Нескучная,
- Олешковская,
- Северная,
- Ученическая, 22,
- Черкасская, 14/а,
- пер. 1-й Амурский,
- Тираспольское шоссе.
Северный РЭС
Работы до 19:00-20:00:
- 2-я линия на жилмассиве, 12,
- 1-я Пересыпская,
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садовая,
- Авангардная,
- Большая Садовая,
- Высокая,
- Глаубермана,
- Грина,
- Джинестровская, 1,1А,2,
- Донецкая,
- Дорожная,
- Ивахненко Петра,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская,
- Кишиневская, 2-20,
- Клепацкого Павла, 9-А,
- Коровицкого Профессора,
- Кошица Александра,
- Крашевского Юзефа, 1-6Б,
- Лиственная, 1-13,
- Летняя,
- Малая Садовая,
- Маловского,
- Мариупольская,
- Матросская, 2,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Болобочана, 19,19а,
- Наклонная, 17/1,
- Неждановой,
- Обрывистая,
- Озерная,
- Осенняя,
- Павлодарского,
- Парковая, 4,
- Наклонная,
- Светлая, 1-14,
- Сергея Ядова, 58,
- Тепличная, 3/Б,4а,
- Трусовская, 1,3,4,
- С. Усикова,
- Украинская,
- Училищная,
- Хавкина,
- Чайкова,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Шполянская, 91-105,
- Штилевая,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Керченский,
- пер. 1-й Пересыпский,
- пер.1-ый й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студенческий,
- переулок Квантовый,
- переулок Ковыльный,
- переулок Крыжановский,
- переулок Неждановой,
- переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7,
- переулок Пролетарский,
- пер. Станишевской Марии,
- переулок Сумской, 6/а,6/б,
- переулок Леси Украинки,
- переулок Шахтинский,
- переулок Шебелинский,
- просп. Князя В. Великого, 52, 118,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.