отключение света

Ключевые моменты

  • Часть жителей Одессы 26 июня осталась без света. 
  • Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
  • Адреса, по которым нет света.

Южный РЭС

Работы до 18:00:

  • Академическая, 30а-52а,
  • Ахматовой,
  • Ак. Вернадского, 6-37,
  • И. Иванова, 2,
  • Костанди, 21-77,
  • Крутоярская, 21,
  • Куприна, 26-48,
  • Левитана, 19/корп.3,4,5,
  • Люстдорфская дорога, 55,
  • Научная, Равенства, 2-28,
  • Сумская, 24-69,
  • Сухомлинская, 5-49,
  • Айвазовского, 72а, 84в,
  • Харьковская, 1-20,
  • Юннатов, 1-15,
  • Елочная, 5, 5/3, 5/17, 36-58г,
  • дорога Фонтанская, 129,
  • пер. 1-й Равенства, 1-8, 98, 106,
  • пер. 1-й Юннатов 1-12 (с корпусами),
  • переулок 2-й Китобойный 20, 20а, 22,
  • переулок 2-й, 3-й Костанди,
  • переулок 2-й, 3-й Украинский,
  • переулок Биологический,
  • переулок Иванова, переулок Каберне, 1/3,4,
  • переулок Львовский, 76,
  • переулок Математический,
  • переулок Новоукраинский, 2, 17-31 (нечетные). 

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Центральный РЭС

Работы до 18:00-20:00:

  • Ангарская, 22,
  • Балтиморская, 2/2Б, 9, 9/А,
  • Бойчука Михаила, 22А,
  • Братская,
  • Магистральная, 124, б/н129, 131,
  • Маковая, 2/а, 58,
  • Нескучная,
  • Олешковская,
  • Северная,
  • Ученическая, 22,
  • Черкасская, 14/а,
  • пер. 1-й Амурский,
  • Тираспольское шоссе.

Северный РЭС

Работы до 19:00-20:00:

  • 2-я линия на жилмассиве, 12,
  • 1-я Пересыпская,
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садовая,
  • Авангардная,
  • Большая Садовая,
  • Высокая,
  • Глаубермана,
  • Грина,
  • Джинестровская, 1,1А,2,
  • Донецкая,
  • Дорожная,
  • Ивахненко Петра,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская,
  • Кишиневская, 2-20,
  • Клепацкого Павла, 9-А,
  • Коровицкого Профессора,
  • Кошица Александра,
  • Крашевского Юзефа, 1-6Б,
  • Лиственная, 1-13,
  • Летняя,
  • Малая Садовая,
  • Маловского,
  • Мариупольская,
  • Матросская, 2,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Болобочана, 19,19а,
  • Наклонная, 17/1,
  • Неждановой,
  • Обрывистая,
  • Озерная,
  • Осенняя,
  • Павлодарского,
  • Парковая, 4,
  • Наклонная,
  • Светлая, 1-14,
  • Сергея Ядова, 58,
  • Тепличная, 3/Б,4а,
  • Трусовская, 1,3,4,
  • С. Усикова,
  • Украинская,
  • Училищная,
  • Хавкина,
  • Чайкова,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Шполянская, 91-105,
  • Штилевая,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Керченский,
  • пер. 1-й Пересыпский,
  • пер.1-ый й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студенческий,
  • переулок Квантовый,
  • переулок Ковыльный,
  • переулок Крыжановский,
  • переулок Неждановой,
  • переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7,
  • переулок Пролетарский,
  • пер. Станишевской Марии,
  • переулок Сумской, 6/а,6/б,
  • переулок Леси Украинки,
  • переулок Шахтинский,
  • переулок Шебелинский,
  • просп. Князя В. Великого, 52, 118,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

 

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