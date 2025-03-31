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ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Северный РЭС:

  • Бувалкина Владислава, 4, 2,
  • Семена Палия, 134,
  • просп. Князя Владимира Великого, 139а, 141, 145.

Южный РЭС:

  • 6-я ст. Люстдорфской дороги,
  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я Линии,
  • Абрикосовая, 1-41а,
  • Академика Гамалеи, 23/уч корп.20,51/уч.9,67б,82,
  • Академика Королева,
  • Академическая, 1-47а,
  • Архитектурная, 10-14а,
  • Ахматовой, 1-20,
  • Баштанная,
  • Вавилова, 34Б, 34, 34А,
  • Вазова Ивана, 9,
  • Ак. Вернадского, Вертелецкого, 7б,13,
  • Давида Бурлюка, 8-30,
  • Ореховая, 1-90,194,
  • Дачная, 3а-30,
  • Дмитриевская,
  • Долгая,
  • Драгоманова, 1-25,
  • Дубовая Роща, 3/корп.1,2,3, 9, 11, 13, 29, 31, 35, 41,
  • Зеленая, 8-80,
  • Арбузная, 1-18,
  • Цветочная, 4,
  • Китобойная, 2-74,
  • Костанди,
  • Крымская, 1,3,3/корп.1,
  • Хрустальная, 1,
  • Куприна,
  • Левитана, 30-79,
  • Левкоева, 1,7,7а,
  • Львовская,
  • Люстдорфская дорога, 100-240,
  • Лядова, 1-15,
  • Лигинская, 22, 26, 26/225,
  • Немировича-Данченко, 10,11,16,
  • Михаила Жука, 1-53а,
  • Рясная, 1-35б,
  • Окружная,
  • Сергея Шелухина, 1а-33а,
  • Педагогическая, 21,
  • Бориса Эдуардса, 1-28а,
  • Планетная, 1-38б,
  • Прорезная, 5,5а,
  • Петриковская, 3-19а,
  • Равенства,
  • Семена Яхненко, 2-47,
  • Собинова, 15,15/корп. 3,15 а,20,
  • Сумская, 1-65а,
  • Айвазовского,
  • Трамвайная, 1-24а,
  • Троллейбусная, 1-42,
  • Флотская, 4,4а,7, 6/1,6б,21,
  • Черниговская, 1-24,
  • Чикаленко Евгения, 59/7,6,9,5,8,
  • Научная, 51,51а,63,63а,
  • Волокидина, 1-12,
  • Елочная,
  • Марии Демченко, 3-я линия, 39,
  • пер. 1-й Академический, 1-12, 21б,
  • пер. 1-й Китобойный, 4-42,
  • пер. Климовича, 2-8,
  • пер. 1-й Офицерский, 1-15б,
  • пер. 1-й Обильный, 1-15,
  • пер. 1-й Сиротский, 1,3,3а,5,7,9,
  • пер. 1-й Тепличный, 1-5,
  • пер. Гайдамацкий, 1,2,5,
  • пер. 2-й Академический, 2-6,
  • пер. 2-й Дачный,
  • пер. 2-й Китобойный, 1-50а,
  • пер. Теофила Фраермана, 1-14,
  • пер. Чеховского, 1-8,
  • пер. 2-й Офицерский, 2-10,
  • пер. 2-й Равенства, 1,4,
  • переулок. 2-й Сиротский, 1-6,
  • переулок. 2-й Тепличный, 2-10,
  • переулок. 2-й Юннатов, 1-8,
  • переулок. Василия Кричевского, 2-7а,
  • переулок. Казацкий, 1-14,
  • переулок. 3-й Юннатов, 1-6,
  • переулок. Павла Чубинского, 3-7г,
  • переулок Характерников, 3-10,
  • переулок Кобзарский, 1-10,
  • переулок Безымянный, 2-12,
  • переулок Вишневый, 46-50,
  • переулок Сони Делоне, 3-22а,
  • переулок Лазурского, 2а,3,
  • переулок. Исторический, 1-14в,
  • переулок Дружный, 1-20,
  • переулок Электрический, 4а,4б,
  • переулок Ипподромный, 10,
  • переулок Крымский, 1а-22,
  • переулок Ливерпульский, 1а-7,
  • переулок Линейный, 1-6,
  • переулок Летний, 5,
  • пер. Львовский, 1-10в,
  • пер. Люстдорфский, 1-9,
  • пер. Молокова, 1-12,
  • пер. Дворникова, 2-12,
  • пер. Опошнянский, 1-14,
  • пер. Рыбальский, 2-6,
  • пер. Ровный, 1-11б,
  • пер. Сиротский, 1, 5а,
  • пер. Славы, 1-10,
  • переулок Смелый, 1-16,
  • переулок Тепличный, 1,
  • переулок Трамвайный, 2,
  • переулок Трудовой, 1-8,
  • переулок Флотский, 2а-23,
  • переулок Черниговский, 1а-8,
  • переулок Черноморский, 3,5,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого. 

Центральный РЭС:

  • Авиационная, 1,1/корп.5,
  • Бреуса, Весеннее, 4-41,
  • Герцена, 2,4а,5,9,
  • Глиняная, 27-48,
  • Головковская, 21/корп.23,
  • Ефимова,
  • Канатная, 43-59,
  • Цветочная,
  • Ольги Благовидовой, 30, 30/2, 34, 37а,
  • Люстдорфская дорога, 2б, 4б, 4в,
  • Маразлиевская, 54,
  • Ивана Фунтового, 1-29,
  • О. Вадатурского, 66-92,
  • Михаила Бойчука, 50-75а,
  • Михайловская, 15,
  • Новая, 7,
  • Мраморная, 27-48,
  • Пишенина,
  • Платанова, 27-126,
  • Поездная, 5,5а,6,
  • Посмитного,
  • Радостная, 114,116,
  • Святослава Рихтера,
  • Живописная, 15-22е,
  • Складская, 2,2/4,
  • Старицкого, 12, 20/1,20/корп.1,2,
  • Тимошенко Александра, 39,41,42,
  • Тенистая, Успенская, 8-16а, 41, 43,43а,
  • Буковецкого, 11-26,
  • Гранитная, 1-26,
  • Шота Руставели,
  • пл. Михайловская, 13-19,
  • пер. 1-й, 2-й Бузковый,
  • переулок Бузковый, 2/корп.2,
  • переулок Герцена, 2-9, 51,
  • переулок Ковровый, 5-9, Косовская, 3-8,
  • переулок Парашютный, 1а-8б,
  • переулок Рекордный, 1-7/корп.1,
  • проезд Бузковый, 1-6.



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