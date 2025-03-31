отключение света

Північний РЕМ:

  • Бувалкіна Владислава, 4, 2,
  • Семена Палія, 134,
  • просп. Князя Володимира Великого, 139а, 141, 145.

Південний РЕМ:

  • 6-а Ст. Люстдорфської дороги,
  • 1-а, 2-га, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а Лінії,
  • Абрикосова, 1-41а,
  • Академіка Гамалії, 23/уч корп.20,51/уч.9,67б,82,
  • Академіка Корольова,
  • Академічна, 1-47а,
  • Архітектурна, 10-14а,
  • Ахматової, 1-20,
  • Баштанна,
  • Вавілова, 34Б, 34, 34А,
  • Вазова Івана, 9,
  • Ак. Вернадського,
  • Вертелецького, 7б,13,
  • Давида Бурлюка, 8-30,
  • Горіхова, 1-90,194,
  • Дачна, 3а-30,
  • Дмитріївська,
  • Довга,
  • Драгоманова, 1-25,
  • Дубовий Гай, 3/корп.1,2,3, 9, 11, 13, 29, 31, 35, 41,
  • Зелена, 8-80,
  • Кавунова, 1-18,
  • Квіткова, 4,
  • Китобійна, 2-74,
  • Костанді,
  • Кримська, 1,3,3/корп.1,
  • Кришталева, 1,
  • Купріна,
  • Левітана, 30-79,
  • Левкоєва, 1,7,7а,
  • Львівська,
  • Люстдорфська дорога, 100-240,
  • Лядова, 1-15,
  • Лігінська, 22, 26, 26/225,
  • Немировича-Данченка, 10,11,16,
  • Михайла Жука, 1-53а,
  • Рясна, 1-35б,
  • Окружна,
  • Сергія Шелухіна, 1а-33а,
  • Педагогічна, 21,
  • Бориса Едуардса, 1-28а,
  • Планетна, 1-38б,
  • Прорізна, 5,5а,
  • Петриківська, 3-19а,
  • Рівності,
  • Семена Яхненка, 2-47,
  • Собінова, 15,15/корп.3,15а,20,
  • Сумська, 1-65а,
  • Айвазовського,
  • Трамвайна, 1-24а,
  • Тролейбусна, 1-42,
  • Флотська, 4,4а,7, 6/1,6б,21,
  • Чернігівська, 1-24,
  • Чикаленка Євгена, 59/7,6,9,5,8,
  • Наукова, 51,51а,63,63а,
  • Волокидіна, 1-12,
  • Ялинкова,
  • Марії Демченко, 3-я лінія, 39,
  • пров. 1-й Академічний, 1-12, 21б,
  • пров. 1-й Китобійний, 4-42,
  • пров. Климовича, 2-8,
  • пров. 1-й Офіцерський, 1-15б,
  • пров. 1-й Рясний, 1-15,
  • пров. 1-й Сирітський, 1,3,3а,5,7,9,
  • пров. 1-й Тепличний, 1-5,
  • пров. Гайдамацький, 1,2,5,
  • пров. 2-й  Академічний, 2-6,
  • пров. 2-й Дачний,
  • пров. 2-й Китобійний, 1-50а,
  • пров. Теофіла Фраєрмана , 1-14,
  • пров. Чехівського, 1-8,
  • пров. 2-й Офіцерський, 2-10,
  • пров. 2-й Рівності, 1,4,
  • пров. 2-й Сирітський, 1-6,
  • пров. 2-й Тепличний, 2-10,
  • пров. 2-й Юннатів, 1-8,
  • пров. Василя Кричевського, 2-7а,
  • пров. Козацький, 1-14,
  • пров. 3-й Юннатів, 1-6,
  • пров. Павла Чубинського, 3-7г,
  • пров. Характерників, 3-10,
  • пров. Кобзарський, 1-10,
  • пров. Безіменний, 2-12,
  • пров. Вишневий, 46-50,
  • пров. Соні Делоне, 3-22а,
  • пров. Лазурського, 2а,3,
  • пров. Історичний, 1-14в,
  • пров. Дружний, 1-20,
  • пров. Електричний, 4а,4б,
  • пров. Іподромний, 10,
  • пров. Кримський, 1а-22,
  • пров. Ліверпульський, 1а-7,
  • пров. Лінійний, 1-6,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Львівський, 1-10в,
  • пров. Люстдорфський, 1-9,
  • пров. Молокова, 1-12,
  • пров. Дворникова, 2-12,
  • пров. Опішнянський, 1-14,
  • пров. Рибальський, 2-6,
  • пров. Рівний, 1-11б,
  • пров. Сирітський, 1, 5а,
  • пров. Слави, 1-10,
  • пров. Смілий,1-16,
  • пров. Тепличний, 1,
  • пров. Трамвайний, 2,
  • пров. Трудовий, 1-8,
  • пров. Флотський, 2а-23,
  • пров. Чернігівський, 1а-8,
  • пров. Чорноморський, 3,5,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого.

Центральний РЕМ:

  • Авіаційна, 1,1/корп.5,
  • Бреуса, Весіння, 4-41,
  • Герцена, 2,4а,5,9,
  • Глиняна, 27-48,
  • Головковська, 21/корп.23,
  • Єфимова,
  • Канатна, 43-59,
  • Квіткова,
  • Ольги Благовидової, 30, 30/2, 34, 37а,
  • Люстдорфська дорога, 2б, 4б, 4в,
  • Маразліївська, 54,
  • Івана Фунтового, 1-29,
  • О.Вадатурського, 66-92,
  • Михайла Бойчука, 50-75а,
  • Михайлівська, 15,
  • Нова, 7,
  • Мармурова, 27-48,
  • Пішеніна,
  • Платанова, 27-126,
  • Поїздна, 5,5а,6,
  • Посмітного,
  • Радісна, 114,116,
  • Святослава Ріхтера,
  • Мальовнича, 15-22е,
  • Складська, 2,2/4,
  • Старицького, 12, 20/1,20/корп.1,2,
  • Тимошенка Олександра, 39,41,42,
  • Тіниста, Успенська, 8-16а, 41, 43,43а,
  • Буковецького, 11-26,
  • Гранітна, 1-26,
  • Шота Руставелі,
  • пл. Михайлівська, 13-19,
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий,
  • пров. Бузьковий, 2/корп.2,
  • пров. Герцена, 2-9, 51,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • Косовська, 3-8,
  • пров. Парашутний, 1а-8б,
  • пров. Рекордний, 1-7/корп.1,
  • проїзд Бузьковий, 1-6.

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