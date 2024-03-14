Массовые отключения света в Одессе продолжаются: адреса на 14 марта

В четверг, 14 марта 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без электроэнергии. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- Евгения Чикаленко (Академика Вильямса), 17 — 71,
- Академика Королева, 63, 65, 69 — 85,
- 1 линия Вильямса 43, 19, 25, 39а, 51а, 72а,
- Бузкова, 23, 39Б,
- Люстдорфская дорога, 100, 242 — 262,
- Марии Демченко, 28-38, 44а,
- Марии Демченко 5-ая Линия, 30,38,
- Марии Демченко 6-а Линия, 38,
- Марии Демченко 2-а Линия, 61,
- Лунная, 2, 3, 38,
- Озерная, 7, 8,
- Вавилова, 1-50,
- Амундсена, 20 -126, 136,
- Дача Ковалевского, 14, 28-89, 98- 116, 136,
- Садовского, 1- 47,
- Саксаганского, 1-35,
- пер. Вильямса, 2-18, 21,
- пер. Водный, 1-21,
- Магнитогорская, 1-14, 18-28,
- Николая Гумилева, 1-26,
- Художника Федорова, 1- 37,
- пер. 1-й Колхозный, 2, 2а,
- пер. Маячный, 1/корп.1,
- Панченко, 1-12,
- Рыбацкая Балка, 1Г, 1Д,
- Рулева, 1-12,
- пер. Магнитогорский, 1-3,
- Березанская, 3/корп.12,
- переулок 1-й Амундсена, 1-24,
- переулок 2-й Амундсена, 1-60,
- переулок 3-й Амундсена, 2- 6,
- переулок Байдарочный, 3,
- переулок Якорный, 3, 5,
- переулок Лодочный, 1-15,
- пер. Павлова, 1-7,
- Весенняя, 8, 24-34,
- Эстафетная, 2, 4, 4а, 4б,
- Эстонская, 19а, 20,
- М. Огренича, 1-16,
- Мичурина, 2-8, Т
- анфильева, 6,
- Яблоневая, 33, пер.
Работы до 19.00
- Василия Симоненко, 2А,
- «Зеленый мыс», общество садоводов, 133,
- Корнея Чуковского, 5/63,
- просп. Свободы, 32/а/1,
- А. Невского, 34-82,
- Черниговская, 2.
Северный РЭС
Работы до 19.00
- Генерала Бочарова, 42, 44, 46, 52,
- Семена Палия, 120, 122.