Новости Одессы и Одесской области

Массовые отключения света в Одессе продолжаются: адреса на 14 марта

Массовые отключения света в Одессе продолжаются: адреса на 14 марта

В четверг, 14 марта 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без электроэнергии. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • Евгения Чикаленко (Академика Вильямса), 17 — 71,
  • Академика Королева, 63, 65, 69 — 85,
  • 1 линия Вильямса 43, 19, 25, 39а, 51а, 72а,
  • Бузкова, 23, 39Б,
  • Люстдорфская дорога, 100, 242 — 262,
  • Марии Демченко, 28-38, 44а,
  • Марии Демченко 5-ая Линия, 30,38,
  • Марии Демченко 6-а Линия, 38,
  • Марии Демченко 2-а Линия, 61,
  • Лунная, 2, 3, 38,
  • Озерная, 7, 8,
  • Вавилова, 1-50,
  • Амундсена, 20 -126, 136,
  • Дача Ковалевского, 14, 28-89, 98- 116, 136,
  • Садовского, 1- 47,
  • Саксаганского, 1-35,
  • пер. Вильямса, 2-18, 21,
  • пер. Водный, 1-21,
  • Магнитогорская, 1-14, 18-28,
  • Николая Гумилева, 1-26,
  • Художника Федорова, 1- 37,
  • пер. 1-й Колхозный, 2, 2а,
  • пер. Маячный, 1/корп.1,
  • Панченко, 1-12,
  • Рыбацкая Балка, 1Г, 1Д,
  • Рулева, 1-12,
  • пер. Магнитогорский, 1-3,
  • Березанская, 3/корп.12,
  • переулок 1-й Амундсена, 1-24,
  • переулок 2-й Амундсена, 1-60,
  • переулок 3-й Амундсена, 2- 6,
  • переулок Байдарочный, 3,
  • переулок Якорный, 3, 5,
  • переулок Лодочный, 1-15,
  • пер. Павлова, 1-7,
  • Весенняя, 8, 24-34,
  • Эстафетная, 2, 4, 4а, 4б,
  • Эстонская, 19а, 20,
  • М. Огренича, 1-16,
  • Мичурина, 2-8, Т
  • анфильева, 6,
  • Яблоневая, 33, пер.

Работы до 19.00

  • Василия Симоненко, 2А,
  • «Зеленый мыс», общество садоводов, 133,
  • Корнея Чуковского, 5/63,
  • просп. Свободы, 32/а/1,
  • А. Невского, 34-82,
  • Черниговская, 2.

Северный РЭС

Работы до 19.00

  • Генерала Бочарова, 42, 44, 46, 52,
  • Семена Палия, 120, 122.
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