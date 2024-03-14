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Масові відключення світла в Одесі тривають: адреси на 14 березня

Масові відключення світла в Одесі тривають: адреси на 14 березня

У четвер, 14 березня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без електроенергії. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Євгена Чикаленка (Академіка Вільямса), 17 – 71,
  • Академіка Корольова, 63, 65, 69 – 85,
  • 1 лінія Вільямса 43, 19, 25, 39а, 51а, 72а,
  • Бузкова, 23, 39Б,
  • Люстдорфська дорога, 100, 242 – 262,
  • Марії Демченко, 28-38, 44а, Марії Демченко 5-а Лінія, 30,38,
  • Марії Демченко 6-а Лінія, 38,
  • Марії Демченко 2-а Лінія, 61,
  • Місячна, 2, 3, 38, Озерна, 7, 8,
  • Вавілова, 1-50,
  • Амундсена, 20 -126, 136,
  • Дача Ковалевського, 14, 28-89, 98- 116, 136,
  • Садовського, 1- 47,
  • Саксаганського, 1-35,
  • пров. Вільямса, 2-18, 21,
  • пров. Водний, 1-21,
  • Магнітогорська, 1-14, 18-28,
  • Миколи Гумільова, 1-26,
  • Художника Федорова, 1- 37,
  • пров. 1-й Колгоспний, 2, 2а,
  • пров. Маячний, 1/корп.1,
  • Панченка, 1-12,
  • Рибальська Балка, 1Г, 1Д,
  • Рульова, 1-12,
  • пров. Магнітогорський, 1-3,
  • Березанська, 3/корп.12,
  • пров. 1-й Амундсена, 1-24,
  • пров. 2-й Амундсена, 1-60,
  • пров. 3-й Амундсена, 2- 6,
  • пров. Байдарочний, 3,
  • пров. Якірний, 3, 5,
  • пров. Човновий, 1-15,
  • пров. Павлова, 1-7,
  • Весняна, 8, 24-34,
  • Естафетна, 2, 4, 4а, 4б,
  • Естонська, 19а, 20,
  • М. Огренича, 1-16,
  • Мічуріна, 2-8,
  • Танфільєва, 6,
  • Яблунева, 33,
  • пров. Мічуріна, 2, Друга, 20.

Роботи до 19.00

  • Василя Симоненка, 2А,
  • “Зелений мис”, товариство садівників, 133,
  • Корнія Чуковського, 5/63,
  • просп. Свободи, 32/а/1,
  • О. Невського, 34-82,
  • Чернігівська, 2.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Генерала Бочарова, 42, 44, 46, 52,
  • Семена Палія, 120, 122.
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