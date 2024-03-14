Масові відключення світла в Одесі тривають: адреси на 14 березня

У четвер, 14 березня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без електроенергії. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- Євгена Чикаленка (Академіка Вільямса), 17 – 71,
- Академіка Корольова, 63, 65, 69 – 85,
- 1 лінія Вільямса 43, 19, 25, 39а, 51а, 72а,
- Бузкова, 23, 39Б,
- Люстдорфська дорога, 100, 242 – 262,
- Марії Демченко, 28-38, 44а, Марії Демченко 5-а Лінія, 30,38,
- Марії Демченко 6-а Лінія, 38,
- Марії Демченко 2-а Лінія, 61,
- Місячна, 2, 3, 38, Озерна, 7, 8,
- Вавілова, 1-50,
- Амундсена, 20 -126, 136,
- Дача Ковалевського, 14, 28-89, 98- 116, 136,
- Садовського, 1- 47,
- Саксаганського, 1-35,
- пров. Вільямса, 2-18, 21,
- пров. Водний, 1-21,
- Магнітогорська, 1-14, 18-28,
- Миколи Гумільова, 1-26,
- Художника Федорова, 1- 37,
- пров. 1-й Колгоспний, 2, 2а,
- пров. Маячний, 1/корп.1,
- Панченка, 1-12,
- Рибальська Балка, 1Г, 1Д,
- Рульова, 1-12,
- пров. Магнітогорський, 1-3,
- Березанська, 3/корп.12,
- пров. 1-й Амундсена, 1-24,
- пров. 2-й Амундсена, 1-60,
- пров. 3-й Амундсена, 2- 6,
- пров. Байдарочний, 3,
- пров. Якірний, 3, 5,
- пров. Човновий, 1-15,
- пров. Павлова, 1-7,
- Весняна, 8, 24-34,
- Естафетна, 2, 4, 4а, 4б,
- Естонська, 19а, 20,
- М. Огренича, 1-16,
- Мічуріна, 2-8,
- Танфільєва, 6,
- Яблунева, 33,
- пров. Мічуріна, 2, Друга, 20.
Роботи до 19.00
- Василя Симоненка, 2А,
- “Зелений мис”, товариство садівників, 133,
- Корнія Чуковського, 5/63,
- просп. Свободи, 32/а/1,
- О. Невського, 34-82,
- Чернігівська, 2.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00
- Генерала Бочарова, 42, 44, 46, 52,
- Семена Палія, 120, 122.