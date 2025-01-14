Отключения света

Центральный РЭС

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Работы до 17:00:

  • Б-р. Французский 89а,
  • Академическая, 10-26,
  • Генуэзская, 20,
  • Еврейская, 50-58,
  • Кленовая, 4,6,11,13,
  • Ковальская, 19-59,
  • Киры Муратовой, 17, 19,
  • Добровольцев, 26/корп.4, 10б,
  • Нежинская, 64-72,
  • Новосельского, 84-104,
  • Преображенская, 27-66,
  • Савельева Артура, 14,
  • Святослава Караванского, 39,
  • Спиридоновская, 12-21,
  • Тираспольская, 1-12,
  • Тенистая, 2а,
  • Троицкая, 45-60,
  • Успенская, 60-105,
  • Черняховского, 3-24,
  • пл. Веры Холодной, 1,3,
  • пл. Соборная, 1,
  • переулок Нечипоренко, 4-14,
  • переулок Ониловой, 3-14,
  • переулок Санаторный, 6, 6а,
  • переулок Светлый, 1,1б,2,2а,
  • просп. Украинских Героев,
  • сквер Старобазарный, 3-7.

Выбор редакции: Быть ли улице Валленберга в Одессе? Как швед спас 30 тысяч евреев и был похищен СССР

Работы до 19:00:

  • Иоганна Гена, 1-20,
  • Бессарабская, 1,2,3,5,
  • Богуна, 6а,12/2,21,
  • Большая Арнаутская, 52,
  • Малишевского, 9-55,
  • Европейская, 84/86-93,
  • Йозефа Прибика, 30-49,
  • Цветочная, 1-21,
  • Апрельская, 20-33/1,
  • Клименко, 25,33в,
  • Кордонная, 25-74,
  • Косяченко Алексея,
  • Февральская, 3, 5,
  • Малая Арнаутская, 73,
  • Николая Лысенко, 1а-27а,
  • Новосельского, 106-110,
  • Пантелеймоновская, 76,
  • Платановая,
  • Радостная, 114, 116,
  • Святослава Рихтера,
  • Сельская, 29-44,
  • Тесс, 1-19г, 34а, 43б,
  • Тираспольская, 2-8, 21-31,
  • Туристская, 7-15,
  • Фесенко, 7,
  • пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
  • пер. Бузьковый, 2/корп.2,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5,7,9,
  • Ольги Благовидовой, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • проезд Бузковый, 1-6.

Работы до 20:00:

  • Аркаса,
  • Бородинская, 34,
  • Героев Змеиного, 26-79д,
  • Горизонтальная, 10-60,
  • Магистральная, 56, 58, 58а,
  • Нескучная, 11-55,
  • Патриотическая, 25-76,
  • Петра Лещенко, 24-102,
  • Буковинская, 1-7,
  • Ученическая, 57, 59, 61, 43а,
  • Чумацкая, 103,
  • переулок Хотинский, 6-24б,
  • переулок Черновицкий, 21-40.

Северный РЭС

Работы до 20:00:

  • Людмилы Гинзбург, 5-43,
  • пер. Оранжерейный, 18-43а.

Работы до 19:00:

  • Гобеленова,
  • Бондарная,
  • Викандера и Ларсена, 71а,
  • Скаржинского,
  • Котляревского, 1-23,
  • Фаховая.

Южный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

  • Абрикосовая,
  • Дачная 4/2,
  • Дубовая Роща,
  • Лигинская,
  • Бориса Эдуардса,
  • Равенства,
  • Айвазовского,
  • Г.Липского, 1-34,
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197,
  • пер. Абрикосовый, 1-29,
  • пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

 

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