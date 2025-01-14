Центральный РЭС
Работы до 17:00:
- Б-р. Французский 89а,
- Академическая, 10-26,
- Генуэзская, 20,
- Еврейская, 50-58,
- Кленовая, 4,6,11,13,
- Ковальская, 19-59,
- Киры Муратовой, 17, 19,
- Добровольцев, 26/корп.4, 10б,
- Нежинская, 64-72,
- Новосельского, 84-104,
- Преображенская, 27-66,
- Савельева Артура, 14,
- Святослава Караванского, 39,
- Спиридоновская, 12-21,
- Тираспольская, 1-12,
- Тенистая, 2а,
- Троицкая, 45-60,
- Успенская, 60-105,
- Черняховского, 3-24,
- пл. Веры Холодной, 1,3,
- пл. Соборная, 1,
- переулок Нечипоренко, 4-14,
- переулок Ониловой, 3-14,
- переулок Санаторный, 6, 6а,
- переулок Светлый, 1,1б,2,2а,
- просп. Украинских Героев,
- сквер Старобазарный, 3-7.
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Работы до 19:00:
- Иоганна Гена, 1-20,
- Бессарабская, 1,2,3,5,
- Богуна, 6а,12/2,21,
- Большая Арнаутская, 52,
- Малишевского, 9-55,
- Европейская, 84/86-93,
- Йозефа Прибика, 30-49,
- Цветочная, 1-21,
- Апрельская, 20-33/1,
- Клименко, 25,33в,
- Кордонная, 25-74,
- Косяченко Алексея,
- Февральская, 3, 5,
- Малая Арнаутская, 73,
- Николая Лысенко, 1а-27а,
- Новосельского, 106-110,
- Пантелеймоновская, 76,
- Платановая,
- Радостная, 114, 116,
- Святослава Рихтера,
- Сельская, 29-44,
- Тесс, 1-19г, 34а, 43б,
- Тираспольская, 2-8, 21-31,
- Туристская, 7-15,
- Фесенко, 7,
- пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
- пер. Бузьковый, 2/корп.2,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5,7,9,
- Ольги Благовидовой, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- проезд Бузковый, 1-6.
Работы до 20:00:
- Аркаса,
- Бородинская, 34,
- Героев Змеиного, 26-79д,
- Горизонтальная, 10-60,
- Магистральная, 56, 58, 58а,
- Нескучная, 11-55,
- Патриотическая, 25-76,
- Петра Лещенко, 24-102,
- Буковинская, 1-7,
- Ученическая, 57, 59, 61, 43а,
- Чумацкая, 103,
- переулок Хотинский, 6-24б,
- переулок Черновицкий, 21-40.
Северный РЭС
Работы до 20:00:
- Людмилы Гинзбург, 5-43,
- пер. Оранжерейный, 18-43а.
Работы до 19:00:
- Гобеленова,
- Бондарная,
- Викандера и Ларсена, 71а,
- Скаржинского,
- Котляревского, 1-23,
- Фаховая.
Южный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- Абрикосовая,
- Дачная 4/2,
- Дубовая Роща,
- Лигинская,
- Бориса Эдуардса,
- Равенства,
- Айвазовского,
- Г.Липского, 1-34,
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
- пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197,
- пер. Абрикосовый, 1-29,
- пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.