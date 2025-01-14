Отключения света

Центральний РЕМ

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Роботи до 17:00:

  • Б-р. Французький 89а,
  • Академічна, 10-26,
  • Генуезька, 20,
  • Єврейська, 50-58,
  • Кленова, 4,6,11,13,
  • Ковальська, 19-59,
  • Кіри Муратової, 17, 19,
  • Добровольців, 26/корп.4, 10б,
  • Ніжинська, 64-72,
  • Новосельського, 84-104,
  • Преображенська, 27-66,
  • Савельєва Артура, 14,
  • Святослава Караванського, 39,
  • Спірідонивська, 12-21,
  • Тираспольська, 1-12,
  • Тіниста, 2а,
  • Троїцька, 45-60,
  • Успенська, 60-105,
  • Черняховського, 3-24,
  • пл. Віри Холодної, 1,3,
  • пл. Соборна, 1,
  • пров. Нечипоренка, 4-14,
  • пров. Онілової, 3-14,
  • пров. Санаторний, 6, 6а,
  • пров. Світлий, 1,1б,2,2а,
  • просп. Українських Героїв,
  • сквер Старобазарний, 3-7.

Вибір редакції: Чи бути на вулиці Валленберга в Одесі? Як швед врятував 30 тисяч євреїв і був викрадений СРСР

Роботи до 19:00:

  • Іоганна Гена, 1-20,
  • Бессарабська, 1,2,3,5,
  • Богуна, 6а,12/2,21,
  • Велика Арнаутська, 52,
  • Малішевського, 9-55,
  • Європейська, 84/86-93,
  • Йозефа Прибіка, 30-49,
  • Квіткова, 1-21,
  • Квітнева, 20-33/1,
  • Клименка, 25,33в,
  • Кордонна, 25-74,
  • Косяченка Олексія,
  • Лютнева, 3,5,
  • Мала Арнаутська, 73,
  • Миколи Лисенка, 1а-27а,
  • Новосельського, 106-110,
  • Пантелеймонівська, 76,
  • Платанова,
  • Радісна, 114, 116,
  • Святослава Ріхтера,
  • Сільська, 29-44,
  • Тесс, 1-19г, 34а, 43б,
  • Тираспільське, 2-8, 21-31,
  • Туристська, 7-15,
  • Фесенка, 7,
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий,
  • пров. Бузьковий, 2/корп.2,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5,7,9,
  • Ольги Благовидової, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • проїзд Бузьковий, 1-6.

Роботи до 20:00:

  • Аркаса,
  • Бородінська, 34,
  • Героїв Зміїного, 26-79д,
  • Горизонтальна, 10-60,
  • Магістральна, 56, 58, 58а,
  • Нескучна, 11-55,
  • Патріотична, 25-76,
  • Петра Лещенка, 24-102,
  • Буковинська, 1-7,
  • Учнівська, 57, 59, 61, 43а,
  • Чумацька, 103,
  • пров. Хотинський, 6-24б,
  • пров. Чернівецький, 21-40.

Північний РЕМ

Роботи до 20:00:

  • Людмили Гінзбург, 5-43,
  • пров. Оранжерейний, 18-43а.

Роботи до 19:00:

  • Гобеленова,
  • Бондарна,
  • Вікандера і Ларсена, 71а,
  • Скаржинського,
  • Котляревського, 1-23,
  • Фахова.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

  • Абрикосова,
  • Дачна 4/2,
  • Дубовий Гай,
  • Лігінська,
  • Бориса Едуардса,
  • Рівності,
  • Айвазовського,
  • Г.Липського, 1-34,
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

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