Центральний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Б-р. Французький 89а,
- Академічна, 10-26,
- Генуезька, 20,
- Єврейська, 50-58,
- Кленова, 4,6,11,13,
- Ковальська, 19-59,
- Кіри Муратової, 17, 19,
- Добровольців, 26/корп.4, 10б,
- Ніжинська, 64-72,
- Новосельського, 84-104,
- Преображенська, 27-66,
- Савельєва Артура, 14,
- Святослава Караванського, 39,
- Спірідонивська, 12-21,
- Тираспольська, 1-12,
- Тіниста, 2а,
- Троїцька, 45-60,
- Успенська, 60-105,
- Черняховського, 3-24,
- пл. Віри Холодної, 1,3,
- пл. Соборна, 1,
- пров. Нечипоренка, 4-14,
- пров. Онілової, 3-14,
- пров. Санаторний, 6, 6а,
- пров. Світлий, 1,1б,2,2а,
- просп. Українських Героїв,
- сквер Старобазарний, 3-7.
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Роботи до 19:00:
- Іоганна Гена, 1-20,
- Бессарабська, 1,2,3,5,
- Богуна, 6а,12/2,21,
- Велика Арнаутська, 52,
- Малішевського, 9-55,
- Європейська, 84/86-93,
- Йозефа Прибіка, 30-49,
- Квіткова, 1-21,
- Квітнева, 20-33/1,
- Клименка, 25,33в,
- Кордонна, 25-74,
- Косяченка Олексія,
- Лютнева, 3,5,
- Мала Арнаутська, 73,
- Миколи Лисенка, 1а-27а,
- Новосельського, 106-110,
- Пантелеймонівська, 76,
- Платанова,
- Радісна, 114, 116,
- Святослава Ріхтера,
- Сільська, 29-44,
- Тесс, 1-19г, 34а, 43б,
- Тираспільське, 2-8, 21-31,
- Туристська, 7-15,
- Фесенка, 7,
- пров. 1-й, 2-й Бузковий,
- пров. Бузьковий, 2/корп.2,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5,7,9,
- Ольги Благовидової, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- проїзд Бузьковий, 1-6.
Роботи до 20:00:
- Аркаса,
- Бородінська, 34,
- Героїв Зміїного, 26-79д,
- Горизонтальна, 10-60,
- Магістральна, 56, 58, 58а,
- Нескучна, 11-55,
- Патріотична, 25-76,
- Петра Лещенка, 24-102,
- Буковинська, 1-7,
- Учнівська, 57, 59, 61, 43а,
- Чумацька, 103,
- пров. Хотинський, 6-24б,
- пров. Чернівецький, 21-40.
Північний РЕМ
Роботи до 20:00:
- Людмили Гінзбург, 5-43,
- пров. Оранжерейний, 18-43а.
Роботи до 19:00:
- Гобеленова,
- Бондарна,
- Вікандера і Ларсена, 71а,
- Скаржинського,
- Котляревського, 1-23,
- Фахова.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Абрикосова,
- Дачна 4/2,
- Дубовий Гай,
- Лігінська,
- Бориса Едуардса,
- Рівності,
- Айвазовського,
- Г.Липського, 1-34,
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.