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Новости Одессы и Одесской области

Массовое отключение света в Одессе 31 марта: кому надо успеть зарядить телефон

Массовое отключение света в Одессе 31 марта: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 2140 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 31 марта в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 15:00 по 18:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-й Балтский переулок 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

 

  • 1-й переулок 8 Марта 1, 2, 8А, 47_1, 6, 5А, 17, 15, 10, 4, 7, 5, 9, 11, 3, 8, 47

 

  • 1-й Февральский переулок 1, 3, 5, 7

 

  • 1-й Флотский переулок 5, 7а, 7

 

  • 1-й Черноморский переулок 5А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 6а, 12а, 15А, 19а, 32_2, 16, 42б, 44а, 32, 36а, 19, 42, 24, 26, 18, 38, 22, 21, 17, 40, 30, 34, 44, 36

 

  • 1-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 8а, 4а, 24а, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9а

 

  • 10-й Черноморский переулок 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

 

  • 13-й Черноморский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

 

  • 2-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

 

  • 2-й Февральский переулок 1, 7, 7а, 5, 1А

 

  • 2-й Флотский переулок 3, 4, 8

 

  • 2-й Черноморский переулок 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25

 

  • 2-я Пересыпская улица 32, 34

 

  • 3-й Балтский переулок 1, 2, 5А, 3а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

 

  • 3-й Наличный переулок 31А

 

  • 3-й Флотский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

 

  • 3-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5б, 5а, 16а, 21, 32а, 24а, 18а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

 

  • 3-я Пересипьська 5, 7, 11, 13а, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27

 

  • 3-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 109_2, 109_1, 9, 109а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 109, 2А

 

  • 4-й Балтский переулок 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11

 

  • 4-й Флотский переулок 1

 

  • 4-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

 

  • 4-я Пересыпская улица 16, 18, 20, 22

 

  • 4-я Пересыпская улица 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

 

  • 4-я Суворовская улица 2А1, 1, 2, 1а, 2а, 14а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

 

  • 5-й Балтский переулок 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

 

  • 5-й Черноморский переулок 3, 19_10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5

 

  • 5-я Суворовская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

 

  • 6-й Балтский переулок 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

 

  • 6-й Черноморский переулок 2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1

 

  • 6-я Пересыпская улица 2, 16А, 3, 9, 13, 7, 15, 1, 12_2, 16, 11, 18, 2А, 11а, 12, 14, 19, 20, 4, 8, 10, 6, 5

 

  • 7-й Балтский переулок 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

 

  • 7-й Черноморский переулок 6А, 2, 3, 6, 7

 

  • 7-я Пересыпская улица 6, 8, 9, 10, 9А, 13А, 31А, 23а, 14а, 46А, 10а, 42А, 14_1, 30а, 14б, 50а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

 

  • 8 Марта улица 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 47А, 14А, 74Б, 21А, 37А, 85А, 45А, 9А, 20А, 7_1, 99А, 77_5, 77Д, 77К, 77в, 80А, 67Б, 77Е, 77_1, 46А, 95А, 37В, 37_2, 67А, 43А, 35а, 28, 37_1, 81А, 37Б, 15а, 21_2, 29А, 74а, 23а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 771, 774, 776

 

  • 8-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

 

  • 8-й Черноморский переулок 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54

 

  • 8-я Пересыпская улица 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16

 

  • 9-й Черноморский переулок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

 

  • Аграрная улица 1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

 

  • Балтская дорога 38, 40, 58А, 84а, 40а, 62_1, 82а, 46, 75б, 64А, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 82, 84

 

  • Балтская дорога 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 35а, 32а, 43А, 37, 43, 45, 47, 59, 60, 62, 67

 

  • Баркасный переулок 1, 1а, 2, 4

 

  • Большевистский переулок 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10

 

  • Вячеслава Кириллова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3а, 4а, 1б, 32б, 1а, 14а, 19а, 9а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42

 

  • Главная улица 9а, 22Е, 1, 1б, 7, 11, 3а, 5_5а, 7а, 1а, 13, 16, 26, 15, 17а, 29, 22А, 13а, 18б, 28, 14А, 3, 17, 25, 21, 18, 22В, 23а, 18а, 4, 19, 8, 23, 20, 22Д, 22Б, 2а, 24, 27, 31, 33, 22Г, 2

 

  • Горная улица 7, 16, 9а, 2, 13

 

  • Долинская улица 13, 14, 14а, 17_3, 17, 33_4, 33/1, 33_1, 19, 21, 23, 25, 27, 33

 

  • Жевахова гора 17, 22, 30, 81

 

  • Жевахова улица 4а, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 92, 11_1, 94, 21а, 53_3, 61а, 53_2, 43_1, 49_1, 45_2, 37_39

 

  • Закарпатская улица 29_1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 52а, 8а, 26а, 27А, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209

 

  • Звонкая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 7а, 17, 26а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 28А

 

  • Кавказская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26а, 24а, 38а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

 

  • Кавказский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4А

 

  • Карьерная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15а, 17А, 18, 16а, 15б, 21, 22, 24

 

  • КРАСНОСІЛКА Полностью

 

  • Локомотивная улица 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27

 

  • Мичурина улица 21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27

 

  • Навигационный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

 

  • переулок Александра Пресича 2, 4, 5, 6, 7, 24а, 2а, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26

 

  • переулок Бориса Кифоренка 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б

 

  • переулок Виктора Дихтиевского 1, 2, 3, 4, 11а, 5а, 7а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

 

  • переулок Владимира Терещенко 13а, 7

 

  • переулок Игоря Киселева 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

 

  • переулок Неплия 1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12

 

  • переулок Олега Андрийца 1, 3, 6, 7

 

  • переулок Олега Стороженко 2, 8а, 6, 8, 10

 

  • переулок Юрия Асеева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 1а, 43, 35/1, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а

 

  • площадь Мичурина 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 14а, 17а, 20, 3а, 23а, 14_1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

 

  • Победы улица 4, 6, 8

 

  • Посевная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

 

  • ПРИЛІМАННА 7

 

  • Прокатная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 3а, 1б, 4а, 1а, 2а, 12, 1в

 

  • Профессора Карышковского улица 47а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 12_14, 26, 23Б, 22а, 23А, 4_2, 30а, 17а, 25_27, 8А, 14А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60

 

  • Рыночная улица 7, 8

 

  • Сельская улица Полностью

 

  • спуск 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а, 4Б, 9, 11

 

  • Февральская улица 4, 49а, 14, 27, 19, 20, 10, 20_6, 8, 23, 31, 16, 32, 33а, 12, 22, 2а, 11, 24, 42А, 5, 6, 13, 21, 36, 9, 7, 15, 42, 26, 38, 1, 29, 10_2, 2, 25, 33б, 1а, 13а, 42Б, 23а, 30, 40, 18, 28, 34а, 3, 12а, 33, 17, 50, 43, 54а, 51, 55а, 35, 49, 39, 56, 57, 44, 54, 37, 45, 53, 48, 46, 52, 59, 55, 47, 41, 58, 34

 

  • Флотская улица 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 29а, 27а, 9а, 2А, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29

 

  • Холмистая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

 

  • Черноморский переулок Полностью.

С 07:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-й Бассейный переулок 10, 13, 16, 17, 21, 23, 17а, 12, 19

 

  • 2-й Бассейный переулок 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18

 

  • 3-й Бассейный переулок 19, 23, 23а, 21

 

  • Адмирала Лазарева улица 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 42/44, 68В, 70, 92

 

  • Алексеевская площадь 1, 7, 9

 

  • Бассейная улица 4

 

  • Мельницька вулиця 2, 5

 

  • Степовая улица 27, 29, 31, 46, 48, 50.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 2-й Куликовский переулок 6, 7, 3А, 4А, 4в

 

  • 2-я Пересыпская улица 15_4, 3, 4, 5, 7, 8, 4_6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30

 

  • 4-я Пересыпская улица 1а, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 5а, 12, 11в, 17а, 2а, 2б, 24а, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35

 

  • 9-я Пересыпская улица 10, 9в, 8_2, 4, 9б, 9, 13_35, 9а, 3, 9А1, 8, 6, 7, 14а, 5, 12, 11, 3а, 9_2, 11 а

 

  • Академическая улица 16А, 16, 16В, 16Б

 

  • Амвросия Бучмы улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12А, 10, 12Б, 11, 12, 15, 16, 18, 29

 

  • Ангарская улица 37, 1А, 7А, 1, 3, 9, 1Б, 5

 

  • Балтская дорога 28

 

  • Бородинская улица 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 131, 133, 135, 133-В, 131а, 122-А, 137Б, 108-А, 145-А, 112-А, 137, 106-Б, 137А, 106-А, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153

 

  • Бородінський провулок 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9

 

  • Братская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

 

  • Дунайская улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 16А, 18, 19, 21, 32, 34, 35, 36

 

  • Казанская улица 24, 11г, 14, 23, 20, 25, 18, 22 А, 2, 11 В, 3, 8, 14Б, 10, 7, 6, 11, 5, 13а, 11а, 1, 15, 4, 11Б

 

  • Курганская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 5а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20

 

  • Ланжероновская улица 3, 5, 9

 

  • Магистральная улица 122, 84а, 118, 120, 118б, 114, 94-А, 92, 94, 116

 

  • Николая Аркаса улица 136А, 101А, 81В, 101б, 136-А, 95, 156, 117А, 154, 162а, 91, 115, 134а, 117, 87, 164, 134, 97, 144, 152, 113, 146, 132, 99, 128-А, 109, 101, 89, 101В, 111, 95А, 130, 128, 107, 132А, 140, 162, 142-А, 113\2, 134Б, 160, 158, 93, 142

 

  • Озёрная улица 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13

 

  • Патриотическая улица 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 122а, 132, 113а, 122-Б, 158А, 124-Б, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 160

 

  • переулок Чайковского 4, 6, 8, 10, 12

 

  • Петра Лещенко улица 2, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 95А, 97-А, 102г, 18А, 34, 38, 42, 44, 46, 52, 58, 64, 66, 68, 95, 97, 104, 105, 107

 

  • Пироговская улица 27а, 27

 

  • Пушкинская улица 2

 

  • Черняховского улица 12Б, 12, 12В, 12А, 16, 18.

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Академика Вильямса улица 62/1, 62/2

 

  • Академика Королёва улица 49, 51, 53, 55, 59, 43А

 

  • Педагогическая улица 25/33, 25/20, 25/29, 25/21, 25/35, 25/23, 25/37, 25/31, 25/27, 25/58, 25/52, 25/56, 25/54, 25/50, 25/60, 25/62, 25, 25/55, 25/45, 25/53, 25/41, 25/47, 25/51, 25/49, 25/61, 25/43, 25/39, 25/59, 25/25, 25/34, 25/44, 25/38, 25/42, 25/32, 25/40, 25/5, 25/17, 25/15, 25/3, 25/19, 25/11, 25/7, 25/22, 25/8, 25/12, 25/14, 25/24, 25/2, 25/4, 25/16, 25/26, 25/18, 25/28, 25/30, 25/6, 25/10, 25/36

Фото: Zaxid.net

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