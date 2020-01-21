Массовое отключение света в Одессе 21 января: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 378 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 21 января в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия 7, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 2/130, 224, 270
- 12-я Суворовская улица 9, 142/2 д, 1
- 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги Полностью
- 3-я линия Лиманчик 6
- 3-я Суворовская улица 132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223
- 30-я линия 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245
- 5-я Суворовская улица Полностью
- 9-а Линия Дачи Ковалевского 12
- Дача Ковалевского улица 102, 103, 105, 107, 119, 130, 132, 134, 111/О, 103/17, 103/13а13, 142/5, 111/М, 132/А, 111/К, 144а, 103/13, 111/С, 111-Ф, 144/10, 103/18, 103/18А, 111-Н, 103/5, 142/43, 103/6, 142, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 111-Л, 103/16, 103/4, 153/13, 144/5, 144/6, 144/1, 144, 144/3
- Княжеская улица 6
- Новосельского улица 9, 20, 22
- Ореховая улица 177, 196, 252
- Пастера улица 8, 10, 12
- переулок Амундсена 1, 3, 5, 6
- переулок Ковалевского 9
- переулок Сеченова 3, 7, 9
- Пишоновская улица 1, 6
- Просвещения улица 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 1/1, 1/33165, 1/7, 1/3, 212, 1/24, 1/11, 1\13203, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255.
С 09:00 по 21:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академика Заболотного улица 63_1, 54, 57_2, 83а, 83б, 67_1, 79а, 79В, 79б, 56_3, 56_4, 54_1, 56А, 59_1, 54_2, 77б2, 77в2, 77б3, 77б8, 77в1, 77а, 77б5, 77в, 77в12, 77б4, 77в11, 77В9, 77в13, 59_2, 57_1, 77б, 77в3, 77б7, 56_2, 56_1, 71_1, 71_2, 66_1, 66_2, 81в, 67_2, 81б, 81а, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 77, 79, 81, 83, 541, 542, 77б1
- Владимира Высоцкого улица 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11А, 23а, 5_1, 22_1, 16а, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25
- Генерала Бочарова улица 58, 71_1, 54Г, 54Б, 54А, 54Д, 54В, 71, 56, 56а, 61А, 57В, 57А, 62, 54, 58а, 75/, 40, 38, 32, 30, 36, 34, 52, 65, 69, 46, 44, 42, 75
- Добровольского проспект 130_2, 112, 114, 116, 118, 126, 140, 148, 150, 152, 130_4, 148А, 130_5, 128А, 154, 122_1, 126_1, 156, 130_3
- Марсельская улица 32, 32_3, 52, 44, 46_2, 42, 35, 46_3, 32_1, 35А, 32_2, 34, 40, 38, 36
- Махачкалинская улица 1, 3, 5, 1А, 2
- Мирный проспект Полностью
- Паустовского улица Полностью
- Радостная улица 1, 2, 3, 4, 5
- Сахарова улица 5, 20, 24, 5б, 26, 5а, 28, 30, 34, 36, 40, 42, 44
- Семена Палия улица 21, 73, 77, 83, 93, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 120, 122, 125, 126, 127, 126_1, 125_, 113А, 109_3, 109_1, 109_2, 83_2, 83_3, 77_2, 125_1, 129, 73_1, 125_3, 77_1, 125_2, 83_1, 130, 134, 113б.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академика Глушко проспект 17, 17/1, 13, 19, 17/2
- Академика Королёва улица 58, 60, 68А, 68
Фото: Набережная
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