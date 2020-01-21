Массовое отключение света в Одессе 21 января: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 378 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 21 января в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам: 1-я линия 7, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 2/130, 224, 270 12-я Суворовская улица 9, 142/2 д, 1 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги Полностью 3-я линия Лиманчик 6 3-я Суворовская улица 132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223 30-я линия 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245 5-я Суворовская улица Полностью 9-а Линия Дачи Ковалевского 12 Дача Ковалевского улица 102, 103, 105, 107, 119, 130, 132, 134, 111/О, 103/17, 103/13а13, 142/5, 111/М, 132/А, 111/К, 144а, 103/13, 111/С, 111-Ф, 144/10, 103/18, 103/18А, 111-Н, 103/5, 142/43, 103/6, 142, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 111-Л, 103/16, 103/4, 153/13, 144/5, 144/6, 144/1, 144, 144/3 Княжеская улица 6 Новосельского улица 9, 20, 22 Ореховая улица 177, 196, 252 Пастера улица 8, 10, 12 переулок Амундсена 1, 3, 5, 6 переулок Ковалевского 9 переулок Сеченова 3, 7, 9 Пишоновская улица 1, 6 Просвещения улица 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 1/1, 1/33165, 1/7, 1/3, 212, 1/24, 1/11, 1\13203, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255.

С 09:00 по 21:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академика Заболотного улица 63_1, 54, 57_2, 83а, 83б, 67_1, 79а, 79В, 79б, 56_3, 56_4, 54_1, 56А, 59_1, 54_2, 77б2, 77в2, 77б3, 77б8, 77в1, 77а, 77б5, 77в, 77в12, 77б4, 77в11, 77В9, 77в13, 59_2, 57_1, 77б, 77в3, 77б7, 56_2, 56_1, 71_1, 71_2, 66_1, 66_2, 81в, 67_2, 81б, 81а, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 77, 79, 81, 83, 541, 542, 77б1

Владимира Высоцкого улица 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11А, 23а, 5_1, 22_1, 16а, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25

Генерала Бочарова улица 58, 71_1, 54Г, 54Б, 54А, 54Д, 54В, 71, 56, 56а, 61А, 57В, 57А, 62, 54, 58а, 75/, 40, 38, 32, 30, 36, 34, 52, 65, 69, 46, 44, 42, 75

Добровольского проспект 130_2, 112, 114, 116, 118, 126, 140, 148, 150, 152, 130_4, 148А, 130_5, 128А, 154, 122_1, 126_1, 156, 130_3

Марсельская улица 32, 32_3, 52, 44, 46_2, 42, 35, 46_3, 32_1, 35А, 32_2, 34, 40, 38, 36

Махачкалинская улица 1, 3, 5, 1А, 2

Мирный проспект Полностью

Паустовского улица Полностью

Радостная улица 1, 2, 3, 4, 5

Сахарова улица 5, 20, 24, 5б, 26, 5а, 28, 30, 34, 36, 40, 42, 44

Семена Палия улица 21, 73, 77, 83, 93, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 120, 122, 125, 126, 127, 126_1, 125_, 113А, 109_3, 109_1, 109_2, 83_2, 83_3, 77_2, 125_1, 129, 73_1, 125_3, 77_1, 125_2, 83_1, 130, 134, 113б.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академика Глушко проспект 17, 17/1, 13, 19, 17/2

Академика Королёва улица 58, 60, 68А, 68

Фото: Набережная

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