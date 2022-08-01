Масштабный пожар на Екатерининской: опубликованы зрелищные видео и фото (видео, фоторепортаж)

В центре Одессы продолжается тушение масштабного пожара по улице Екатерининской, 35, где сегодня утром, 1 августа, загорелась мансарда в доме-памятнике архитектуры на углу с улицей Жуковского.

Об этом сообщается на Facebook-странице ГСЧС в Одесской области.

«Уже более двух часов спасатели Одесчины сражаются с пожаром в пятиэтажном доме с мансардным этажом по улице Екатерининской. Сложность гашения заключается в сложной планировке здания и отсутствии доступа к большинству помещений. Спасатели работают в составе звеньев газодымозащитной службы в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения, ликвидации пожара и поиске людей в помещениях. Из здания было эвакуировано 30 человек»,

– говорится в сообщении.

Предварительно, пострадавших и погибших нет.

Также спасатели опубликовали красочные фото и видео с места происшествия:

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня утром, в понедельник, 1 августа, в центре Одессы загорелся дом-памятник архитектуры по улице Екатерининской, 35 – это один из самых ярких по архитектуре и высоких по этажности домов Одессы 1900-1910-х годов – доходный дом Шестопала Чернигова-Паппе.