В центре Одессы горит дом-памятник архитектуры (видео)

Сегодня утром, 1 августа 2022 года, в центре Одессы случился крупный пожар – горит дом-памятник архитектуры по улице Екатерининской, 35, на углу с улицей Жуковского.
Как сообщали очевидцы, на указанном участке затруднен проезд. На месте работают сотрудники ГСЧС.
Как стало известно, горит один из самых ярких по архитектуре и высоких по этажности домов Одессы 1900-1910-х годов – доходный дом Шестопала Чернигова-Паппе.
При этом «Думская» пишет, что возгорание началось в незаконной мансарде. Из дома спасатели эвакуировали 30 человек.
Официальная информация пока отсутствует. Также на данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие.
Процесс тушения пожара очевидцы запечатлели на видео:
По информации областного управления ГСЧС, за прошедшие сутки спасатели тушили 37 пожаров, в том числе три – в Одессе.
Фото: Думская, ArchОdessa.com, видео: od.vgorode.ua и Думская