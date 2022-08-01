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В центре Одессы горит дом-памятник архитектуры (видео)

В центре Одессы горит дом-памятник архитектуры (видео)

Сегодня утром, 1 августа 2022 года, в центре Одессы случился крупный пожар – горит дом-памятник архитектуры по улице Екатерининской, 35, на углу с улицей Жуковского.

Как сообщали очевидцы, на указанном участке затруднен проезд. На месте работают сотрудники ГСЧС.

Как стало известно, горит один из самых ярких по архитектуре и высоких по этажности домов Одессы 1900-1910-х годов – доходный дом Шестопала Чернигова-Паппе.

доходный дом Шестопала Чернигова-Паппе

При этом «Думская» пишет, что возгорание началось в незаконной мансарде. Из дома спасатели эвакуировали 30 человек.

Официальная информация пока отсутствует. Также на данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие.

Процесс тушения пожара очевидцы запечатлели на видео:


По информации областного управления ГСЧС, за прошедшие сутки спасатели тушили 37 пожаров, в том числе три – в Одессе.

Фото: Думская, ArchОdessa.com, видео: od.vgorode.ua и Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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