Северный РЭС
Работы до 17:00:
- Метизная,
- Ковровая,
- Гобеленова,
- Фаховая,
- Бондарная,
- 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Пересыпская,
- Аграрная, 1-21,
- Балтская дорога, 25-84,
- Ю. Крашевского, 25-84,
- Ю. Крашевского, 1-103,
- Викандера и Ларсена, 1-103,
- Горбистая, 1-15,
- Звонкая, 1-32,
- Долинская, 13-33,
- Жевахова, 3а-61а,
- Жевахова гора, 17, 22, 30, 72, 87, 81, 103,111,
- Закарпатская, 1-72, 209,
- Кавказская, 1-41,
- Карьерная, 1-25,
- Каришковского, 3-60,
- Локомотивная, 1-27,
- Февральская, 1-59,
- П. Болбочана, 4а,
- Посевная, 1-56,
- Прокатная, 1- 12а,
- Рыночная, 7,
- Фаховая, 15,
- Флотская, 2-29,
- пл. Волова, 2-29,
- пер. 10-й, 13-й Черноморский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Балтский,
- пер. Технарский,
- пер. Паркетный,
- пер. Корковый,
- пер. Кодымский,
- пер. Анкерный,
- пер. Бейтельсбахера,
- пер. Мебельный,
- пер. Волтона,
- пер. 1-й, 2-й Февральский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Черноморский,
- пер. Асеева, 1-57а,
- пер. Баркасный, 1,1а,2,4,
- пер. Савранский, 3-10,
- пер. Бориса Кифоренко, 2-35,
- переулок Виктора Дихтиевского, 1-22,
- переулок Владимира Терещенко, 7,13а,
- переулок Игоря Киселева, 1-33,
- переулок Кавказский, 1-8,
- переулок Навигационный, 1-19,
- переулок Неплия, 1-12,
- переулок Олега Андрийца, 1-7,
- переулок Олега Стороженко, 2,
- переулок. Александра Пресича, 2-26,
- переулок Стороженко, 6-10,
- Скаржинского, 1-11.
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Работы до 19:00:
- 2-а линия на жилмассиве, 12,
- 1-я,2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая,
- 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Большая Садовая,
- Глаубермана, 2а,11,13,15,17, 1/гар, 2, 3, 164,
- Донецкая, 1/1-25,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Котлеевская, 10- 20,
- Малая Садовая, 1-22,
- Чайкова,
- Александра Кошица, 1-69,
- Наклонная,
- Мариупольская, 20-68б,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штилевая, д
- орога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
- пер. 1-й, 3-й Керченский, пер. Квантовый, 1-27,
- пер. Одесский, 3-7.
Работы до 20:00:
- 28 бригады, 3-27,
- просп. Князя Владимира Великого.
Центральный РЭС
Работы до 20:00:
- Балковская, 54,54б,54в,
- Чумацкая, 7,41.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Левитана, 123 б