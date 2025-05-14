Отключения света

Северный РЭС

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Работы до 17:00:

  • Метизная,
  • Ковровая,
  • Гобеленова,
  • Фаховая,
  • Бондарная,
  • 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Пересыпская,
  • Аграрная, 1-21,
  • Балтская дорога, 25-84,
  • Ю. Крашевского, 25-84,
  • Ю. Крашевского, 1-103,
  • Викандера и Ларсена, 1-103,
  • Горбистая, 1-15,
  • Звонкая, 1-32,
  • Долинская, 13-33,
  • Жевахова, 3а-61а,
  • Жевахова гора, 17, 22, 30, 72, 87, 81, 103,111,
  • Закарпатская, 1-72, 209,
  • Кавказская, 1-41,
  • Карьерная, 1-25,
  • Каришковского, 3-60,
  • Локомотивная, 1-27,
  • Февральская, 1-59,
  • П. Болбочана, 4а,
  • Посевная, 1-56,
  • Прокатная, 1- 12а,
  • Рыночная, 7,
  • Фаховая, 15,
  • Флотская, 2-29,
  • пл. Волова, 2-29,
  • пер. 10-й, 13-й Черноморский,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Балтский,
  • пер. Технарский,
  • пер. Паркетный,
  • пер. Корковый,
  • пер. Кодымский,
  • пер. Анкерный,
  • пер. Бейтельсбахера,
  • пер. Мебельный,
  • пер. Волтона,
  • пер. 1-й, 2-й Февральский,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Черноморский,
  • пер. Асеева, 1-57а,
  • пер. Баркасный, 1,1а,2,4,
  • пер. Савранский, 3-10,
  • пер. Бориса Кифоренко, 2-35,
  • переулок Виктора Дихтиевского, 1-22,
  • переулок Владимира Терещенко, 7,13а,
  • переулок Игоря Киселева, 1-33,
  • переулок Кавказский, 1-8,
  • переулок Навигационный, 1-19,
  • переулок Неплия, 1-12,
  • переулок Олега Андрийца, 1-7,
  • переулок Олега Стороженко, 2,
  • переулок. Александра Пресича, 2-26,
  • переулок Стороженко, 6-10,
  • Скаржинского, 1-11.
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Работы до 19:00:

  • 2-а линия на жилмассиве, 12,
  • 1-я,2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая,
  • 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Большая Садовая,
  • Глаубермана, 2а,11,13,15,17, 1/гар, 2, 3, 164,
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Котлеевская, 10- 20,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Чайкова,
  • Александра Кошица, 1-69,
  • Наклонная,
  • Мариупольская, 20-68б,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штилевая, д
  • орога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
  • пер. 1-й, 3-й Керченский, пер. Квантовый, 1-27,
  • пер. Одесский, 3-7.

Работы до 20:00:

  • 28 бригады, 3-27,
  • просп. Князя Владимира Великого. 

Центральный РЭС

Работы до 20:00:

  • Балковская, 54,54б,54в,
  • Чумацкая, 7,41. 

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Левитана, 123 б                                       



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