Маршрут Стамбул – Одеса: вперше у світі українець планує переплисти Чорне море

Після подолання вплав 1000 км української частини Дніпра Михайло Романишин планує переплисти Чорне море

Про це повідомив організатор проєкту # ВплавьДнепр Максим Уракін на прес-конференції в інформаційному агентстві Інтерфакс-Україна.

Він заявив, що після реалізації першої частини проекту в рамках якого український плавець Михайло Романишин проплив 985 км по українській частині Дніпра від кордону з Білоруссю до Чорного моря, Романишин та його команда влітку 2020 року планують вплав вперше в світі перетнути Чорне море за маршрутом Стамбул-Одеса.

Проєкт #ВплавьДнепр розпочався 5 серпня на кордоні з Білоруссю, і завершився 10 вересня в Херсоні. Проект тривав 36 днів. Щодня плавець долав близько 30 км, а максимальна відстань, яку Михайло проплив за день склала 38 км.

Фото: Інтерфакс-Україна