Город, куда хочется вернуться: как и чем живет прифронтовой Мариуполь?

Мариуполь – промышленный город на берегу Азовского моря и населением около 500 тысяч человек. С мая 2014 года название города плотно засело в новостных лентах страны. Город месяц пребывал под контролем боевиков. 13 июня «Марик» освободили. С тех пор в этот день отмечается второй День его освобождения. Наверное, именно тогда для города и случилась та самая точка невозврата в прошлое и возвращения домой, в Украину.

Летом 2021 года, спустя семь лет, Мариуполь снова в новостных лентах всеукраинских СМИ. Только новости совсем другие – город стал Большой культурной столицей Украины. Было запланировано 11 разножанровых фестивалей, проведение которых на 70% профинансировано Украинским Культурным Фондом, а оставшиеся 30 – громадой города. Общая сумма программы – 23 млн гривен. На эти деньги тут провели: акцию «Ночь в музее», шоу Влада Троицкого «Дорога домой», творческую резиденцию Post-Most, Марафон театральных международных резиденций, фестиваль «Театральна Брама», фестиваль современной музыки MRPL, мультикультурный фестиваль Goby-фест, фестиваль поколений Generation house, книжный фестиваль Open Book, музыкальный – Mariupol Classic. О последнем еще расскажем подробнее.

Туризм – дело политическое

По словам директора КП «m.EHUB» Марии Слеты, все фестивали планируют оставлять на следующий год. Делать это все уже надо будет за другие деньги – местного бизнеса, бюджетные или грантовые. Может, фестивали не будут такими масштабными. Хотя, масштаб – залог привлечения туристов. Например, только фестиваль современной музыки MRPL привлек с десятки тысяч зрителей. Люди приехали со всей Украины и даже из-за рубежа.

К сожалению, статистика прибывающих в город туристов не ведется. Однако гид туристического центра «Вежа» Марина Головнева говорит, что в последнее время у них все чаще заказывают экскурсии на английском, французском, немецком языках. Иностранным гостям интересно – увидеть прифронтовой город. Украинцы чаще всего едут на море, в близлежащие поселки – Урзуф, Ялту, Мелекино. Тут самое теплое море, а цены дешевле, чем на Черноморских курортах. Городские пляжи тоже весьма неплохи, но железная дорога, которая проходит в нескольких метрах от отдыхающих, изрядно портит впечатление. Для решения этой проблемы пригласили французских урбанистов, которые уже имели подобный опыт у себя на родине. Уже есть несколько вариантов решений. На каком остановится город – пока неизвестно.

Настоящая беда с развитием яхтинга. Из-за войны и аннексии Крыма, выходить в море местные любители дальних морских прогулок не могут. В яхт-клубе сиротливо стоит десяток яхт, да парочка катеров катает туристов вдоль берега.

Статус города-курорта Мариуполю еще предстоит отстаивать. И надо понимать, что пока «главными» тут будут «Комбинат Ильича» и «Азовсталь», мало что изменится в этом направлении. С другой стороны, промышленные гиганты финансируют полностью или частично городские программы. Да и высокая средняя зарплата в городе – благодаря тому, что каждый десятый горожанин работает в тяжелой промышленности. На проходящем в начале сентября Форуме мэров представители Батуми предложили поработать над туристической концепцией города, благодаря которой Мариуполь может получить к 2030 году до 100 тысяч рабочих мест в области туризма. Но это все еще только планы, а пока даже лежащий на поверхности потенциал промышленного туризма мало используется.

Слабое звено

Еще одно слабое звено в туристической цепи – это логистика. Из Одессы (да и из других городов юга страны) в Мариуполь можно доехать двумя способами. Первый – поезд 141/142 Одесса – Мариуполь, который ходит через день и идет 21 час. Билеты недорогие – стоимость купе 350-370 грн. Однако новых вагонов в составе нет. Поэтому даже если вы хотите заплатить больше, чтобы в относительном комфорте провести почти сутки, вам это не удастся. Второй вариант – автобус. Из Одессы он отправляется поздно вечером и едет 14 часов.

Из столицы добраться легче. К существующему поезду, который плелся 18 часов, добавили скорый – он домчит вас на четыре часа быстрее. Легче тем, у кого свой транспорт. Автомобильные дороги Киев – Мариуполь отремонтированы или в процессе.

На уже упомянутом Форуме мэров шла речь о строительстве нового аэропорта. Старый, увы, использовать нельзя. Место для нового терминала было выбрано максимально безопасное. Новые воздушные ворота планируют возвести за два года.

Город для себя

Несмотря на все проблемы, город все равно развивается, и, кажется, в правильном направлении. Мариуполь решили прежде всего сделать комфортным для жителей, а там и туристы подтянутся. Например, активно обновляют городской транспорт. Уже сейчас перешли на бесконтактную оплату проезда. По маршрутам ходят новенькие троллейбусы и модернизированные чешские трамваи. Но главное достижение – «прощание» с маршрутками. В 2022 году мэр обещает окончательно убрать их с улиц города, переведя на обслуживание пригородных и внутриобластных маршрутов.

Уже сейчас приятно гулять по центру – радуют глаз обновленные фасады домов даже 50-х годов постройки. Конечно, есть памятники архитектуры, которые вызывают боль. Но, как нам рассказали, главная проблема и беда в том, что они находятся в частной собственности. Увы, тут на руку недобросовестным хозяевам играют преступно-либеральные законы.

Еще несколько разрушенных домов – напоминание о недолгой оккупации города, разбитые, со следами обстрелов и пожарищ. Проекты реконструкций зданий уже существуют. Из одного из них, управления полиции, сделают культурный центр. Часть здания не тронут и уберут под купол как память о тех событиях.

А еще в городе много фонтанов – современных, концептуальных, с подсветкой, музыкой и лазерным шоу. Показали нам и современные центры услуг с садами на крышах, арт-пространства и отремонтированные по последнему слову техники дом культуры, инклюзивную библиотеку.

Из развалин в концертный зал

Возвращаясь к теме фестивалей и заброшенных зданий хочется рассказать о концерте, который проходил в руинах старой синагоги. Это здание до революции было приобретено еврейской общиной для обустройства в нем места для молитв. С приходом советской власти синагогу национализировали, а во время войны тут располагался немецкий госпиталь. Краеведы говорят, что скорее всего, именно это и спасло здание от разрушения. После войны в здании опять размещались разные организации. В середине 80-х возникла идея создать тут картинную галерею. И пока искали финансирование, в начале 90-х из-за рекордного снегопада крыша здания обвалилась. Делать новую не стали – не было денег и последующие тридцать лет здание медленно разрушалось. Внутри накапливались тонны мусора. Пару лет назад ее почистили, выкорчевали весь бурьян, вывезли мусор, поставили сцену.

И развалины преобразились! Тут проводилась Ночь в музее, а во время фестиваля Mariupol Classic разместилась одна из площадок. Таким образом, организаторы хотели обратить еще раз внимание на проблему синагоги, восстановление которой, наверное, дело чести в память о расстрелянных тысячах евреях в годы Второй Мировой. А еще оно уникально тем, что осталось единственным «выжившим» старинным культовым зданием в городе.

Поразительно, но несмотря на отсутствие крыши, окон и пола тут оказалась потрясающая акустика. В день нашего посещения фестиваля здесь выступал коллектив МANSOUND, известный своим безукоризненным исполнением акапелла как народных песен, так и знаменитых джазовых композиций. В этот вечер тут звучали и украинские песни, и классика, и старый добрый джаз.

Mariupol Classic и Меркьюри

Фестиваль Mariupol Classic не может похвастаться десятилетней историей. Он стартовал в 2018 году в честь основания в городе первой профессиональной концертной организации – Камерной филармонии.

Вы можете себе представить, что на протяжении всей истории, в полумиллионом городе не было филармонии! Более того, в Мариуполе не было даже художественного музея! Нынешний музей Куинджи основан в 2010 году. Вообще, до недавнего времени тут не было ни театров, ни арт-пространств, ни концертных площадок. Не удивительно, что и молодежь в городе не задерживалась. Наверняка многие помнят культовый фильм «Маленькая Вера». Так вот, действие картины происходит в Мариуполе – солнечном, но страшном и депрессивном рабочем городе. Таким он был до 2015 года, таким остается в памяти большинства из нас. Задача фестивалей – поломать этот стереотип.

О культурном голоде свидетельствует тот факт, что во время первой в этом году акции «Ночь в музее», ее посетили 10 тысяч мариупольцев! Два небольших музея еле справились с ажиотажем, который вызвали выставки картин Марии Примаченко и «Скифское золото», а также работы Куинджи, привезенные из других городов.

Но вернемся к Mariupol Classic. Несмотря на несколько месяцев активной культурной жизни, жители города c удовольствием ходили и на платные концерты фестиваля и пришли на опен-эйр концерт «Ночь в опере».

Главный коллектив концерта – симфонический оркестр Харьковской филармонии под руководством маэстро Юрия Янко. Солисты – великолепные украинские оперные певцы, выступающие на европейских сценах солисты Национальной оперы Украины, народные артисты Украины Алла Позняк (меццо-сопрано), Татьяна Ганина (сопрано), Николай Шуляк (тенор), Дмитрий Агеев (бас).

В честь Дня рождения легендарного Фредди Меркьюри, которому 5 сентября исполнилось бы 75 лет, прозвучала мировая премьера симфонии, посвященная бессмертной музыке британской группы Queen. Название концерта таким образом перекликалось с известным диском группы A Night at the Opera. Но только в этот вечер голосом Фредди стал голос виолончели Александра Пириева. Пересказывать музыку – вещь неблагодарная. Скажу только, что мариупольцы требовали «бис», и оркестр повторил самый мощный отрывок симфонии. И еще раз тысячи слушателей, затаив дыхание, слушали, как невероятно может звучать виолончель и как она созвучна с голосом любимого исполнителя.

Встретив в толпе знакомого коллегу, поговорили с ним о жизни в Мариуполе. Конечно, сейчас лучше, сказал он. Музыку хорошо слышно. В 2015 году тут проходил фестиваль «Червона Рута». Так вот, тогда бои за городом слушать мешали. Было страшно.

Сейчас линия фронта находится не так далеко – в 22 километрах от города. Но многие жители Мариуполя все равно возвращаются домой. Тут их ждут.

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