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Новости Одессы и Одесской области

Марихуана для снятия боли: суд впервые оправдал украинца за выращивание конопли

Марихуана для снятия боли: суд впервые оправдал украинца за выращивание конопли

В городе Вознесенск Николаевской области суд впервые полностью оправдал инвалида первой группы Виталия Румянцева в деле о незаконном выращивании марихуаны. 44 летний житель Николаевской области доказал, что выращивал запрещенную траву исключительно для личного употребления, так как страдает от болевого синдрома в результате сложного заболевания – энцефалопатии (поражение головного мозга).

Виталий Румянцев рассказал, что вначале попробовал покурить дикорастущую коноплю, которая растет возле дома, а потом заказал в интернете “сортовую”.  Через три месяца, по доносу соседа за ним пришла полиция.

Суды длились два года. Пенсионеру грозило 7 лет лишения свободы за 8 найденных кустов конопли. Однако, как сообщает издание “Platfor.ma” ,в процессе ему пытались “пришить” еще 18 дикорастущих кустов. Потом их количество в деле увеличилось до 300. Румянцев отрицал свою вину, добиваясь права использования марихуаны исключительно в личных целях для снятия болевого синдрома.  Юристам Украинской Хельсинской группы по защите прав человека удалось отстоять пенсионера, придав процессу публичную огласку.

Закон о легализации медицинского каннабиса депутатами прошлого созыва был отправлен на доработку. Нынешним парламентом этот вопрос пока еще не выносился на обсуждение. В конце января этого года на сайте Верховной Рады появилась петиция в поддержку легализации, которая за два месяца набрала более 25 тысяч подписей.

Но 10 октября во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский сказал, что легализация не является его приоритетной задачей: “Мне кажется так, что те, кто хотят – потерпят. Я не видел зарегистрированного закона от партии “Слуга народа”.

Фото: Platfor.ma

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Юлия Сущенко
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