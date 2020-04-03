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Новости Одессы и Одесской области

Маргаритки, незабудки, віоли: в Одесі комунальники прикрасили клумби весняними квітами (фото)

Маргаритки, незабудки, віоли: в Одесі комунальники прикрасили клумби весняними квітами (фото)

З настанням сприятливих погодних умов співробітники комунальних підприємств і служб Одеси приступили до комплексного благоустрою міста.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Так, фахівці КП «Міськзелентрест» почали висадження весняних квітів на клумбах. Передусім озеленювачі прикрашають Алею Cлави в парку ім. Т.Г. Шевченка, сквер Героїв-льотчиків, клумбу біля обеліска «Крила Перемоги» і зелену зону Меморіалу 411-ї батареї.

Надалі весняні квіткові композиції прикрасять не тільки центральну частину міста, а й спальні райони.

Цієї весни загальна площа квітників складе більше 4 тисяч квадратних метрів. Квіткові композиції будуть складатися в основному з маргариток, віол, селен і незабудок.

Квіткові композиції будуть складатися в основному з маргариток, віол, селен і незабудок.
Квіткові композиції будуть складатися в основному з маргариток, віол, селен і незабудок.
Квіткові композиції будуть складатися в основному з маргариток, віол, селен і незабудок.
Квіткові композиції будуть складатися в основному з маргариток, віол, селен і незабудок.
Квіткові композиції будуть складатися в основному з маргариток, віол, селен і незабудок.

Крім того, співробітники жилкомунсервісів проводять скопування газонів, посів трави, фарбування урн та лавок дитячих майданчиків, знаків пішохідних переходів, очищають площини від оголошень і багато іншого.

Також комунальники ліквідовують стихійні сміттєзвалища в приватному секторі – у цих місцях встановлюють інформаційні плакати і розбивають клумби.

Квіткові композиції будуть складатися в основному з маргариток, віол, селен і незабудок.
Квіткові композиції будуть складатися в основному з маргариток, віол, селен і незабудок.
Квіткові композиції будуть складатися в основному з маргариток, віол, селен і незабудок.
Квіткові композиції будуть складатися в основному з маргариток, віол, селен і незабудок.
Квіткові композиції будуть складатися в основному з маргариток, віол, селен і незабудок.

Фото: ОМР

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