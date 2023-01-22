Марченко: на примере Змеиного мы показали, что не отдадим свою землю (видеопоздравление с Днем Соборности)  

Поздравление начальника Одесской ОВА Максима Марченко с Днем Соборности 22 января 2023 года.
Дорогие жители Одесщины!
Сегодня мы отмечаем День Соборности! Наша страна переживает сложные времена за всю историю своей независимости, но украинцы мужественно отстаивают свободу и суверенитет своего государства.
Понятие «соборность» и «неделимость» приобрели для украинского народа новое значение. Вооруженные Силы Украины ежедневно отвоевывают нашу территорию и защищают границы нашего государства, борются за его единство и целостность.
Силы обороны Одесщины доказали это в тяжелых боях за Остров Змеиный и показали оккупантам, что мы будем сражаться за каждый метр нашей земли. Несмотря на расстояние и сложности, украинские военные выгнали врага и сделали Черное море более безопасным.
Каждый сознательный человек сейчас помогает стране. Мы уже доказали всему миру, что нынешние и последующие поколения украинцев достойны жить в свободной и демократической Украине. И только в единстве наших действий и соборности душ мы можем добиться победы.
Жители Одесской области, украинцы!
Поздравляю вас с Днем Соборности Украины!
И в этот день хочу пожелать всем крепкого здоровья, мира, а также глубокой веры в счастливое будущее Одесщины и соборной и неделимой Украины!
Слава Украине!
Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что это за праздник — День Соборности и его значение сейчас, во время войны.