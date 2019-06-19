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Новости Одессы и Одесской области

Малыши лани появились на свет в Одесском зоопарке

Малыши лани появились на свет в Одесском зоопарке

В главном городском питомнике снова пополнение. Сегодня у пары европейских пятнистых ланей, обитающих в городском зоопарке, родились детеныши, сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Малыши родились здоровыми, задорными и сразу с хорошим аппетитом. Они с интересом изучают окружающую среду, но первое время их оберегают от излишнего любопытства посетителей.

Отметим, на прошлой неделе в семействе обыкновенных носух также появилось потомство. Эти животные разновидности енота имеют удлиненные носы, благодаря чему едва оправившись от рождения, начали поддевать рыхлую землю в вольере – их основное занятие на протяжении всей жизни.

Традиционно новорожденным пока не дали имен, потому что осенью в зоопарке снова пройдет конкурс “Дай имя малышу”. Тогда все желающие смогут принять участие в выборе прозвищ для полюбившихся животных.

 

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