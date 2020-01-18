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Новости Одессы и Одесской области

Мали потрапити у школи та садочки: на Одещині вилучили 15 тонн небезпечних продуктів, пошкоджених гризунами

Мали потрапити у школи та садочки: на Одещині вилучили 15 тонн небезпечних продуктів, пошкоджених гризунами

Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області недопущено до реалізації небезпечні харчові продукти.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Держпродспоживслужби.

В ході позапланового відпрацювання одного з суб’єктів господарювання спеціалістами Головного управління були виявлені чисельні порушення харчового законодавства, які реально створювали загрозу життю та здоров’ю населення регіону.

На момент інспектування виявлено 8864,35 кг. готових м’ясних виробів, 3615,67 кг. твердого сиру, 82 кг. паштету, 2390 кг. продукту жирового рослинно-вершкового 82,5% жиру без відповідного маркування та необхідної інформації для споживачів. Так на цих продуктах не зазначена дата виробництва, терміни та умови зберігання, перелік інгредієнтів, інформація про речовини, які спричиняють алергічні реакції у людей.

Вказані харчові продукти утримувалися на складі без будь-якого контролю температурного та вологісного режиму, що могло призвести до розмноження патогенних мікроорганізмів та формування токсинів. На більшості харчових продуктів, гризунами, була пошкоджена пакувальна оболонка.

Головне управління вжило відповідних термінових і невідкладних заходів реагування. Рішенням Головного державного ветеринарного інспектора Одеської області було тимчасово призупинено діяльність цього суб’єкта господарювання та вилучено з обігу непридатні та небезпечні харчові продукти. Про цей випадок також повідомлено правоохоронні органі, для прийняття ними заходів реагування в межах їхньої компетенції.

Робота проведена спеціалістами Головного управління унеможливила постачання небезпечної харчової продукції на прилавки торгівельних мереж, об’єкти громадського харчування, а також в дитячі навчальні заклади та заклади дошкільної освіти Одещини.

Фото: Держпродспоживслужба

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