Маленький жираф родился в одесском «Биопарке» (фото, видео)

В одесском «Биопарке» родился жирафенок. Его вес 68 кг, рост 172. Малыш чувствует себя хорошо.
О рождении маленького жирафа сообщили социальных сетях одесского частного зоопарка «Биопарк».
Малыш появился в семье жирафов Васи и Яши. Для родителей это уже третий ребенок.
Самка забеременела прошлым летом и вынашивала малыша долгих 15 месяцев.
Малыш все увереннее стоит на своих четырех лапах, а вот на шаги решается с опаской.
Ранее «Одесская Жизнь» рассказыаала, что одесситам предложили выбрать имена для маленьких питомцев зоопарка.
Фото и видео: социальные сети «Биопарка»