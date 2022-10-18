Маленький жираф родился в одесском «Биопарке» (фото, видео)

В одесском «Биопарке» родился жирафенок. Его вес 68 кг, рост 172. Малыш чувствует себя хорошо.

О рождении маленького жирафа сообщили социальных сетях одесского частного зоопарка «Биопарк».

Малыш появился в семье жирафов Васи и Яши. Для родителей это уже третий ребенок.

Самка забеременела прошлым летом и вынашивала малыша долгих 15 месяцев.

Малыш все увереннее стоит на своих четырех лапах, а вот на шаги решается с опаской.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказыаала, что одесситам предложили выбрать имена для маленьких питомцев зоопарка.

Фото и видео: социальные сети «Биопарка»