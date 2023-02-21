Маленькие украинцы: чем порадовали роддомы Одессы?

Школа программирования для детей – обучение будущих гениев Современные дети с раннего возраста умеют пользоваться самыми разнообразными гаджетами, проводя за компьютером или телефоном большую часть своего свободного времени. Многие родители обеспокоены такой ситуацией, поэтому часто стараются ограничить использование гаджетов детьми, но ведь увлечение компьютером можно направить в нужное русло и поможет в этом школа программирования онлайн. ПОДРОБНЕЕ

В бывшем роддоме в парке Шевченко обрушились части кровли и фасада Бывший роддом № 6… При его упоминании сразу возникает в памяти давным-давно еле дышащее здание в парке Шевченко. Неделю назад там, за высоким обновленным ограждением произошло обрушение. Рухнули части кровли и фасада. ПОДРОБНЕЕ