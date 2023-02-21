Маленькие украинцы: чем порадовали роддомы Одессы?

За минувшую неделю в городских роддомах Одессы появились на свет 113 маленьких украинцев, среди которых трое двойняшек.
По информации мэрии города, количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные девочки – на свет появились 59 юных одесситок и 54 маленьких одессита.
Наибольшее количество родов за неделю приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 28 младенцев.
Также сообщается, что все городские роддомы Одессы обеспечены электроэнергией, водой и теплом и в полном объеме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Медицинский персонал находится в рабочих местах.
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