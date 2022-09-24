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Маленькие одесситы пели в убежище во время вчерашней атаки дронами (видео)

Маленькие одесситы пели в убежище во время вчерашней атаки дронами (видео)

Все-таки зря надеются рашисты, что Одесса им покорится – ведь они не раз доказывали обратное. И случай во время вчерашней атаки иранских дронов – наглядный тому пример.

Показательное видео опубликовал накануне в своем Телеграм-канале Pravda Gerashchenko бывший первый заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

На видео представлено, как юные воспитанники музыкального лицея имени Петра Столярского поют в бомбоубежище украинские песни.

«Кого бомбите, ублюдки? Дети в Одессе во время атаки иранских дронов пели в бомбоубежище. На видео – Одесский государственный музыкальный лицей имени профессора П.С. Столярского и уникальное исполнение «За лісами, горами», – отмечает автор публикации

Не покине зірка та вогняна,
Вiльная душа летить.
Вiдкривай новi свiти
I заграє барвами Рiдна Земля,

– поют на видео маленькие одесситы.

«Добавить можно только одно: х@р вам, путлеровцы, а не Одесса!» – делает вывод Геращенко.

Кстати, напомним, ранее трогательное видео обнародовала психологическая служба управления ГСЧС в Одесской области. На нем меленькие жители поселка Сергеевка пострадавшего в июле от ракетного удара рашистов, поют в палатке спасателей гимн Украины.

Фото: скриншот с видео

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Редакция ПРОФИЛЬ

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