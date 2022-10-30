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Максим Марченко: голод для россии – еще одно оружие

Максим Марченко: голод для россии – еще одно оружие

Глава Одесской ОВА прокомментировал выход россии из «зернового соглашения».

Россия, воспользовавшись надуманным предлогом, сообщила, что выходит из «зерновой сделки» и далее не гарантирует безопасность морских судов, перевозящих продовольствие из Украинских портов.

Об этом в своем видеообращении заявил начальник Одесской военной администрации Максим Марченко.

«К сожалению, вчера россияне сделали ожидаемое от них заявление и вышли из «зернового соглашения», в очередной раз показав, что голод для них — это еще одно оружие. Но мы все равно будем делать все, чтобы оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности и давать возможность нашей аграрной промышленности работать и предоставили», — отметил руковоитель Одесской ОВА.

Также Максим Марченко поздравил дорожников и автомобилистов с их профессиональным праздником, отметив, что представители этих профессий сейчас, рискуя жизнью, делает все возможное, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность украинского общества в условиях войны.

Ранее сообщалось, что судно с зерном для Эфиопии не смогло сегодня выйти из порта Одессы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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