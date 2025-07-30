Ключевые моменты

30 июля магнитосфера будет в норме, магнитных волнений и бурь не ожидается.

В среду, 30 июля, ожидается солнечная активность с К-индексом 3,3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям, сообщили в Центре прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

По данным сайта Meteoprog.UA, за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка класса C. Такая вспышка практически не влияет на Землю.

Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса. Возможность малого геомагнитного шторма – 15%. Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%.

Хотя магнитные бури в этот день не прогнозируются, специалисты напоминают, что данные обновляются каждые три часа, поэтому рекомендуется следить за актуальными сводками.

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Магнитные бури могут влиять на самочувствие даже здоровых людей, а особенно — на тех, кто страдает от хронических заболеваний, чувствительных к перепадам давления, стресса или метеозависимости. Может ощущаться:

Головная боль, давление в висках

Нарушения сна, бессонница

Снижение концентрации, усталость

Учащенное сердцебиение, скачки давления

Тревожность, раздражительность или подавленность

Что делать в такие дни