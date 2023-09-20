Магнитные бури: какой прогноз на 20 сентября

Магнитные бури – это колебания защитного купола Земли – геомагнитного поля, вызванные вспышками на Солнце. Когда они происходят, некоторые люди ощущают головную боль и головокружение, тошноту, повышенное давление, боли в мышцах и суставах, бессонницу или сонливость, сильную слабость и обострение хронических болезней. Наш прогноз поможет Вам заранее подготовится к неблагоприятным дням.
Во вторник, 19 сентября, специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины обещают спокойную геомагнитную обстановку.
Предварительно, достаточно сильная магнитная буря возможна с 26 по 28 сентября.
В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:
- поддерживать здоровый рацион питания;
- больше отдыхать и высыпаться;
- пить больше чистой воды;
- не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;
- по возможности избегать стресса и тревожных событий;
- проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
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