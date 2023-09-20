Магнітні бурі: який прогноз на 20 вересня

Прогноз космічної погоди: чи чекати на магнітну бурю 18 вересня Як відомо, магнітні бурі – це коливання захисного бані Землі – геомагнітного поля, спричинені спалахами на Сонці. Коли вони відбуваються, деякі люди відчувають головний біль та запаморочення, нудоту, підвищений тиск, біль у м’язах та суглобах, безсоння чи сонливість, сильну слабкість та загострення хронічних хвороб. Тому знати, які дні можуть виявитися неспокійними, дуже важливо, щоб заздалегідь бути готовими до них і тримати під рукою потрібні медикаменти. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Магнітні бурі: який прогноз на 17 вересня За інформацією астросиноптиків, сьогодні, в неділю, 17 вересня 2023 року, геомагнітна установка спокійна – суттєвих магнітних бур не очікується.

Таким є прогноз як Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, так і Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ