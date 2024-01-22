Магнитные бури: ждать ли «удара» 22 января

Магнитными бурями называют возмущения в магнитном поле Земли, вызванные вспышками на Солнце. Эти колебания могут негативно повлиять на системы связи и здоровье людей. Даже незначительное повышение солнечной активности может сказаться на здоровье.
О днях, когда магнитные бури могут представлять угрозу для здоровья, заранее предупреждают метеорологические эксперты. Так, по прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в понедельник, 22 января 2024 года, существенных магнитных бурь не ожидается, однако возможны отдельные возмущенные периоды.
По прогнозам, 27 и 28 января возможны магнитные бури силой в 3 и 4 балла по пятибалльной шкале. В эти дни у многих, особенно метеозависимых людей, а также обладателей хронических заболеваний, может повыситься кровяное давление.
Магнитные бури: влияние на здоровье человека
Стоит отметить, что единого мнения о влиянии на человека геомагнитных возмущений у ученых нет. К тому же, некоторые жалобы на дискомфорт в такие дни могут объясняться психологическими факторами. Однако метеочувствительные люди, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями отмечают симптомы магнитных бурь чаще, чем другие.
К распространенным симптомам относятся:
- головная боль и головокружение;
- тошнота;
- нарушения сна;
- колебания артериального давления и пульса;
- боли в мышцах и суставах;
- общая слабость;
- повышенная тревожность.
Тем не менее, большинство людей все же переносят магнитные бури без существенного вреда для здоровья и без серьезных симптомов.
Как защититься от магнитных бурь
Чтобы уберечься от возможных последствий магнитных бурь для здоровья, придерживайтесь в опасные дни и накануне таковых следующих рекомендаций:
- употребляйте меньше острой, жирной и жареной пищи, ограничьте алкоголь, кофе и энергетические напитки;
- включите в свой рацион больше зелени, овощей, фруктов и рыбы;
- избегайте конфликтов и стрессовых ситуаций;
- проводите больше времени на свежем воздухе и проветривайте помещения;
- соблюдайте постоянный режим сна.
Если ваше самочувствие значительно ухудшилось, обратитесь к врачу. Не забывайте, что симптомы, вызванные магнитными бурями, могут имитировать симптомы других заболеваний.