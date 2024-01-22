Магнитные бури: ждать ли «удара» 22 января

О днях, когда магнитные бури могут представлять угрозу для здоровья, заранее предупреждают метеорологические эксперты. Так, по прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в понедельник, 22 января 2024 года, существенных магнитных бурь не ожидается, однако возможны отдельные возмущенные периоды.

По прогнозам, 27 и 28 января возможны магнитные бури силой в 3 и 4 балла по пятибалльной шкале. В эти дни у многих, особенно метеозависимых людей, а также обладателей хронических заболеваний, может повыситься кровяное давление.

Магнитные бури: влияние на здоровье человека

Стоит отметить, что единого мнения о влиянии на человека геомагнитных возмущений у ученых нет. К тому же, некоторые жалобы на дискомфорт в такие дни могут объясняться психологическими факторами. Однако метеочувствительные люди, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями отмечают симптомы магнитных бурь чаще, чем другие.

К распространенным симптомам относятся:

головная боль и головокружение;

тошнота;

нарушения сна;

колебания артериального давления и пульса;

боли в мышцах и суставах;

общая слабость;

повышенная тревожность.

Тем не менее, большинство людей все же переносят магнитные бури без существенного вреда для здоровья и без серьезных симптомов.

Как защититься от магнитных бурь

Чтобы уберечься от возможных последствий магнитных бурь для здоровья, придерживайтесь в опасные дни и накануне таковых следующих рекомендаций:

употребляйте меньше острой, жирной и жареной пищи, ограничьте алкоголь, кофе и энергетические напитки;

включите в свой рацион больше зелени, овощей, фруктов и рыбы;

избегайте конфликтов и стрессовых ситуаций;

проводите больше времени на свежем воздухе и проветривайте помещения;

соблюдайте постоянный режим сна.

Если ваше самочувствие значительно ухудшилось, обратитесь к врачу. Не забывайте, что симптомы, вызванные магнитными бурями, могут имитировать симптомы других заболеваний.