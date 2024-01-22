Магнітні бурі: чи чекати «удару» 22 січня

Магнітними бурями називають збурення у магнітному полі Землі, викликані спалахами на Сонці. Ці коливання можуть негативно вплинути на системи зв’язку та здоров’я людей. Навіть незначне підвищення сонячної активності може позначитися на здоров’ї.
Про дні, коли магнітні бурі можуть загрожувати здоров’ю, заздалегідь попереджають метеорологічні експерти. Так, за прогнозом Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, у понеділок, 22 січня 2024 року, суттєвих магнітних бур не очікується, проте можливі окремі збурені періоди.
За прогнозами, 27 та 28 січня можливі магнітні бурі силою в 3 та 4 бали за п’ятибальною шкалою. У ці дні у багатьох, особливо метеозалежних людей, а також власників хронічних захворювань, може підвищитися кров’яний тиск.
Магнітні бурі: вплив на здоров’я людини
Варто зазначити, що єдиної думки щодо впливу на людину геомагнітних збурень у вчених немає. До того ж деякі скарги на дискомфорт у такі дні можуть пояснюватися психологічними факторами. Однак метеочутливі люди, люди похилого віку, вагітні жінки та люди з хронічними захворюваннями відзначають симптоми магнітних бур частіше, ніж інші.
До поширених симптомів належать:
- головний біль та запаморочення;
- нудота;
- порушення сну;
- коливання артеріального тиску та пульсу;
- болі в м’язах та суглобах;
- загальна слабкість;
- підвищена тривожність.
Тим не менш, більшість людей все ж таки переносять магнітні бурі без істотної шкоди для здоров’я і без серйозних симптомів.
Як захиститися від магнітних бур
Щоб уберегтися від можливих наслідків магнітних бур для здоров’я, дотримуйтесь небезпечних днів і напередодні таких рекомендацій:
- вживайте менше гострої, жирної та смаженої їжі, обмежте алкоголь, каву та енергетичні напої;
- включіть у свій раціон більше зелені, овочів, фруктів та риби;
- уникайте конфліктів та стресових ситуацій;
- проводьте більше часу на свіжому повітрі та провітрюйте приміщення;
- дотримуйтесь постійного режиму сну.
Якщо ваше самопочуття значно погіршилося, зверніться до лікаря. Не забувайте, що симптоми, спричинені магнітними бурями, можуть імітувати симптоми інших захворювань.