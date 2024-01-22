Магнітні бурі: чи чекати «удару» 22 січня

Про дні, коли магнітні бурі можуть загрожувати здоров’ю, заздалегідь попереджають метеорологічні експерти. Так, за прогнозом Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, у понеділок, 22 січня 2024 року, суттєвих магнітних бур не очікується, проте можливі окремі збурені періоди.

За прогнозами, 27 та 28 січня можливі магнітні бурі силою в 3 та 4 бали за п’ятибальною шкалою. У ці дні у багатьох, особливо метеозалежних людей, а також власників хронічних захворювань, може підвищитися кров’яний тиск.

Магнітні бурі: вплив на здоров’я людини

Варто зазначити, що єдиної думки щодо впливу на людину геомагнітних збурень у вчених немає. До того ж деякі скарги на дискомфорт у такі дні можуть пояснюватися психологічними факторами. Однак метеочутливі люди, люди похилого віку, вагітні жінки та люди з хронічними захворюваннями відзначають симптоми магнітних бур частіше, ніж інші.

До поширених симптомів належать:

головний біль та запаморочення;

нудота;

порушення сну;

коливання артеріального тиску та пульсу;

болі в м’язах та суглобах;

загальна слабкість;

підвищена тривожність.

Тим не менш, більшість людей все ж таки переносять магнітні бурі без істотної шкоди для здоров’я і без серйозних симптомів.

Як захиститися від магнітних бур

Щоб уберегтися від можливих наслідків магнітних бур для здоров’я, дотримуйтесь небезпечних днів і напередодні таких рекомендацій:

вживайте менше гострої, жирної та смаженої їжі, обмежте алкоголь, каву та енергетичні напої;

включіть у свій раціон більше зелені, овочів, фруктів та риби;

уникайте конфліктів та стресових ситуацій;

проводьте більше часу на свіжому повітрі та провітрюйте приміщення;

дотримуйтесь постійного режиму сну.

Якщо ваше самопочуття значно погіршилося, зверніться до лікаря. Не забувайте, що симптоми, спричинені магнітними бурями, можуть імітувати симптоми інших захворювань.