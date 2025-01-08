Магнитные бури: ждать ли сегодня «сюрпризов» от солнечной активности

Сегодня, 8 января 2025 года, Солнечная активность вызовет слабую магнитную бурю, которая не окажет значительного влияния на самочувствие людей.
По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в среду, 8 января, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.
Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.
Напомним, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.
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Кроме того, стоит отметить, что к магнитным бурям особенно чувствительны пожилые люди, беременные женщины и те, кто имеет хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами. В такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.
В период магнитных бурь некоторые люди могут испытывать сильную головную боль или даже мигрени. Также возможны и другие симптомы, такие как:
- уменьшение концентрации;
- проблемы со сном;
- общая слабость, сонливость;
- головокружение;
- тревожность или раздражительность.
Как пережить магнитные бури
- Заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний.
- Помнить о здоровом образе жизни, гулять на свежем воздухе.
- Соблюдать правила здорового питания.
- Полноценно отдыхать и высыпаться.
- Пить негазированную воду или травяной чай, на время отказаться от кофе и алкоголя.