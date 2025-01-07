Как настоящий мост стал подарком родной тете и всем жителям Вилково

Про тетю Матрену из рода Изотовых

Матрена Изотова – одна из долгожителей города Вилково. Ей исполнилось 90 лет. По этому случаю к ветерану труда пришли представители Вилковского совета ветеранов с поздравлениями и приветственным адресом, украшенным гербом Вилково.

Род Изотовых, к которому принадлежит Матрена Ивановна, – один из самых древних в Вилково. В сороковых годах XVIII века ее прадед был первым посадским главой города. Отец нашей героини стал первым председателем Вилковского рыбного колхоза после Второй Мировой войны, когда край был освобожден от румынской оккупации.

Матрена Изотова, как и большинство женщин города на воде, всю жизнь работала на Вилковском рыбозаводе. В свободное время обрабатывала немалый фруктовый сад на острове Анкудинов в дельте Дуная. Продавала яблоки на рынке в Измаиле, чтобы заработать дополнительную копейку, как многие вилковчанки.

Сегодня Матрена Ивановна радуется жизни в кругу своих родных – внучатого племянника Олега Дудко и его родителей Вадима и Александры. Они – ее семья.

Тетя Матрена очень гордится своим племянником: он предприниматель и работает в Одессе, но никогда не забывает родной город. И вот недавно в знак уважения к старшему поколению построил мост.

Как добраться до магазина?

В Вилково живут преимущественно люди преклонного возраста, чьи усадьбы разбросаны на километры от центра. Вместо улиц – каналы с водой.

Осенью и зимой, когда наступает непогода, людям тяжело по настилам из досок вместо тротуаров добираться в магазин за хлебом и другими покупками. А есть даже такая глубинка, из которой можно выбраться только на лодке.

Чтобы сократить путь до центра хотя бы тем, кто живет вдоль Белгородского канала, предприниматель Олег Дудко и его единомышленники решили построить металлический мост, и направили на этот проект средства из благотворительного фонда «Возрождение дельты».

И вот этот красавец, изогнутый дугой – чтобы по каналом без препятствий проходили лодки – стал украшением города на воде и данью памяти древнему роду Изотовых. За счет конструкции прочный металлический великан выглядит легким и изящным.

И главное – это доброе дело Олега Дудко, который не забывает о городе, где прошло его детство, очень облегчает жизнь его родителям, тете Матрене и еще многим людям.

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Татьяна СИЛАКОВА, подготовила Антонина БОНДАРЕВА