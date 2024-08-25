Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури: ждать ли «шторм» 25 августа

Магнитные бури: ждать ли «шторм» 25 августа

По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в воскресенье, 25 августа 2024 года, существенных магнитных бурь не ожидается.

«Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки», – сообщает meteoprog.com.

В то же время, по прогнозам, уже с 26 августа возможен период штормовой космической погоды.

Напомним, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия некоторых людей. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов, а также пожилым и метеочувствительным.

Тем не менее, серьезное недомогание в такие дни – все же редкость. У большинства людей бури проходят без серьезных последствий для здоровья.

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:

  • заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;
  • помнить о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;
  • полноценно отдыхать и спать ночью (для взрослых людей это около 8 часов в сутки);
  • пить негазированную воду, травяной чай, временно отказаться от кофе и алкоголя.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua