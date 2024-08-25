Магнитные бури: ждать ли «шторм» 25 августа

По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в воскресенье, 25 августа 2024 года, существенных магнитных бурь не ожидается.
«Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки», – сообщает meteoprog.com.
В то же время, по прогнозам, уже с 26 августа возможен период штормовой космической погоды.
Напомним, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия некоторых людей. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов, а также пожилым и метеочувствительным.
Тем не менее, серьезное недомогание в такие дни – все же редкость. У большинства людей бури проходят без серьезных последствий для здоровья.
Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:
- заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;
- помнить о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;
- полноценно отдыхать и спать ночью (для взрослых людей это около 8 часов в сутки);
- пить негазированную воду, травяной чай, временно отказаться от кофе и алкоголя.