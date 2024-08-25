Магнітні бурі: чи чекати на «шторм» 25 серпня

«Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде спокійним. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху», – повідомляє meteoprog.com.

Водночас, за прогнозами, вже з 26 серпня можливий період штормової космічної погоди.

Нагадаємо, геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття деяких людей. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям з гіпертонією та хворобами серця та судин, а також літнім та метеочутливим.

Тим не менш, серйозне нездужання в такі дні – все ж таки рідкість. У більшості людей бурі проходять без серйозних наслідків для здоров’я.

Щоб благополучно пережити несприятливі дні, лікарі радять: