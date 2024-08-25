Магнітні бурі: чи чекати на «шторм» 25 серпня

За прогнозом Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, сьогодні, в неділю, 25 серпня 2024 року, суттєвих магнітних бур не очікується.
«Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде спокійним. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху», – повідомляє meteoprog.com.
Водночас, за прогнозами, вже з 26 серпня можливий період штормової космічної погоди.
Нагадаємо, геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття деяких людей. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям з гіпертонією та хворобами серця та судин, а також літнім та метеочутливим.
Тим не менш, серйозне нездужання в такі дні – все ж таки рідкість. У більшості людей бурі проходять без серйозних наслідків для здоров’я.
Щоб благополучно пережити несприятливі дні, лікарі радять:
- заздалегідь зробити ревізію домашньої аптечки, перевірити, чи є всі ліки від загострення хронічних захворювань;
- пам’ятати про здоровий спосіб життя: гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися правил здорового харчування;
- повноцінно відпочивати та спати вночі (для дорослих людей це близько 8 годин на добу);
- пити негазовану воду, трав’яний чай, тимчасово відмовитися від кави та алкоголю.