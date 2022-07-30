Магнитные бури в субботу 30 июля: будут или нет?

Сегодня, в субботу, 30 июля, солнце будет достаточно активным,поэтому и геомагнитная актиснвность будет достаточно высокой.

Об этом говорят данные Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США.

В этот период может появиться головокружение, сильные головные боли, учащенное сердцебиение, перепады артериального давления, раздражительность и депрессия. Чувствительным людям лучше отказаться от интенсивных физических нагрузок, долгих поездок и важных дел.

Специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины тоже дают похожий прогноз на 30 июля. Они сообщают о повышенной геомагнитной активности в связи с чем возможны периоды штормовой космической погоды.

***

Обычно магнитные бури влияют на метеозависимых, пожилых людей и беременных женщин.Во время магнитной бури могут наблюдаться:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

обострение хронических заболеваний;

повышение или снижение артериального давления;

сильная усталость;

боль в спине;

бессонница.

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:

заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;

помнить о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;

полноценно отдыхать и спать ночью (для взрослых людей это около 8 часов в сутки);

пить негазированную воду, травяной чай, временно отказаться от кофе и алкоголя.