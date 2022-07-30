Магнитные бури в субботу 30 июля: будут или нет?

Сегодня, в субботу, 30 июля, солнце будет достаточно активным,поэтому и геомагнитная актиснвность будет достаточно высокой.
Об этом говорят данные Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США.
В этот период может появиться головокружение, сильные головные боли, учащенное сердцебиение, перепады артериального давления, раздражительность и депрессия. Чувствительным людям лучше отказаться от интенсивных физических нагрузок, долгих поездок и важных дел.
Специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины тоже дают похожий прогноз на 30 июля. Они сообщают о повышенной геомагнитной активности в связи с чем возможны периоды штормовой космической погоды.
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Обычно магнитные бури влияют на метеозависимых, пожилых людей и беременных женщин.Во время магнитной бури могут наблюдаться:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- обострение хронических заболеваний;
- повышение или снижение артериального давления;
- сильная усталость;
- боль в спине;
- бессонница.
Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:
- заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;
- помнить о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;
- полноценно отдыхать и спать ночью (для взрослых людей это около 8 часов в сутки);
- пить негазированную воду, травяной чай, временно отказаться от кофе и алкоголя.