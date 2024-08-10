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Магнитные бури: в субботу, 10 августа, геошторм усилится

Магнитные бури: в субботу, 10 августа, геошторм усилится

В субботу, 10 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень) – а это сильная магнитная буря, способная влиять на самочувствия метеозависимых людей.

По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, такая солнечная активность сохранится и в воскресенье, 11 августа.

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Кроме того, стоит отметить, что к магнитным бурям особенно чувствительны пожилые люди, беременные и те, кто имеет хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами. В такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.

Как снизить влияние магнитных бурь

Минимизировать негативное влияние магнитных бурь на организм помогут простые правила:

  • находитесь больше времени на свежем воздухе;
  • ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
  • включите в свой рацион больше воды, овощей и фруктов;
  • избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;
  • позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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