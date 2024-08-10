Магнитные бури: в субботу, 10 августа, геошторм усилится

В субботу, 10 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень) – а это сильная магнитная буря, способная влиять на самочувствия метеозависимых людей.
По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, такая солнечная активность сохранится и в воскресенье, 11 августа.
Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.
Кроме того, стоит отметить, что к магнитным бурям особенно чувствительны пожилые люди, беременные и те, кто имеет хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами. В такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.
Как снизить влияние магнитных бурь
Минимизировать негативное влияние магнитных бурь на организм помогут простые правила:
- находитесь больше времени на свежем воздухе;
- ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
- включите в свой рацион больше воды, овощей и фруктов;
- избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;
- позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней.