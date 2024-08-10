Магнітні бурі: у суботу, 10 серпня, геошторм посилиться

За прогнозом Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, така сонячна активність збережеться і в неділю, 11 серпня.

Геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця і судин.

Крім того, варто зазначити, що до магнітних бурь особливо чутливі люди похилого віку, вагітні та ті, хто має хронічні захворювання, пов’язані з нервовою або серцево-судинною системами. У такі періоди вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

Як знизити вплив магнітних бур

Мінімізувати негативний вплив магнітних бур на організм допоможуть прості правила: