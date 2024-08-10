Магнітні бурі: у суботу, 10 серпня, геошторм посилиться

У суботу, 10 серпня, очікується сонячна активність із К-індексом 6 (червоний рівень) – а це сильна магнітна буря, здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей.
За прогнозом Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, така сонячна активність збережеться і в неділю, 11 серпня.
Геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця і судин.
Крім того, варто зазначити, що до магнітних бурь особливо чутливі люди похилого віку, вагітні та ті, хто має хронічні захворювання, пов’язані з нервовою або серцево-судинною системами. У такі періоди вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.
Як знизити вплив магнітних бур
Мінімізувати негативний вплив магнітних бур на організм допоможуть прості правила:
- перебувайте більше часу на свіжому повітрі;
- обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;
- включіть до свого раціону більше води, овочів і фруктів;
- уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень;
- подбайте про наявність ліків проти хронічних хвороб.