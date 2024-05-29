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Магнитные бури в среду, 29 мая: на Солнце ожидаются вспышки

Магнитные бури в среду, 29 мая: на Солнце ожидаются вспышки

По прогнозу ученых Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины в среду, 29 мая, ожидается магнитная буря. Магнитосфера Земли будет находиться в неспокойном состоянии, возможны периоды штормовой космической погоды.

Эксперты утверждают, что солнечные пятна — это границы областей активности на Солнце, и именно от них зависят вспышки и наши недомогания на Земле. Почти всегда, когда происходит вспышка, выделяется дополнительная масса солнечной короны. Это происходит из-за постоянного потока солнечного ветра.

Магнитные бури способны оказывать отрицательное воздействие на здоровье и самочувствие человека. Предупреждения о геомагнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Как пережить магнитные бури без ущерба для здоровья

Очень важно, в дни с магнитными бурями, уделить особое внимание здоровью — следить за сном, спать не менее 7-9 часов, пить достаточное количество воды, придерживаться легкой диеты и чаще быть на свежем воздухе.

А еще в опасные дни следует:

  • заниматься физической активностью;
  • поддерживать здоровый рацион питания;
  • не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;
  • избегать стрессов;
  • проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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