Магнітні бурі у середу, 29 травня: на Сонці очікуються спалахи

Експерти стверджують, що сонячні плями – це межі областей активності на Сонці, і саме від них залежать спалахи та наші нездужання на Землі. Майже завжди, коли відбувається спалах, виділяється додаткова маса сонячної корони. Це відбувається через постійний потік сонячного вітру.

Магнітні бурі здатні чинити негативний вплив на здоров’я і самопочуття людини. Попередження про геомагнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Як пережити магнітні бурі без шкоди для здоров’я

Дуже важливо в дні з магнітними бурями приділити особливу увагу здоров’ю – стежити за сном, спати щонайменше 7-9 годин, пити достатню кількість води, дотримуватися легкої дієти і частіше бути на свіжому повітрі.

А ще в небезпечні дні слід: