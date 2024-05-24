Магнитные бури в пятницу, 24 мая: метеозависимым придется терпеть

По прогнозу ученых Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины в пятницу, 24 мая, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.
Ученые отмечают, что солнце продолжит выбрасывать вспышки, которые вызывают сильные магнитные бури.
Эксперты утверждают, что солнечные пятна — это границы областей активности на Солнце, и именно от них зависят вспышки и наши недомогания на Земле. Почти всегда, когда происходит вспышка, выделяется дополнительная масса солнечной короны. Это происходит из-за постоянного потока солнечного ветра.
Сильные вспышки не значит сильные бури
Нельзя точно сказать, как связаны сила вспышки и объём выброса. Может произойти мощная вспышка с небольшим количеством вещества или, напротив, небольшая вспышка с большим объёмом выброса.
Когда на небесном светиле происходит вспышка, оно выбрасывает плазму, которая доходит до Земли и меняет её магнитное поле. Последнее удерживает частицы солнечного ветра, но если вспышки на Солнце очень мощные, баланс рушится.
Частицы солнечного ветра высвобождаются из магнитного поля нашей планеты и движутся вдоль его линий в магнитосфере. Они попадают в районы около полюсов и проникают в атмосферу Земли. Это явление и есть известное всем как Северное сияние. Из-за свечения верхних слоёв атмосферы мы можем наблюдать небо в зеленых оттенках.
Бури замедляют нашу кровь
Магнитные бури могут влиять на человека, вызывая различные симптомы, такие как:
- головная боль,
- слабость,
- обмороки,
- боли в сердце,
- гипертонические кризы.
Все эти наши «болячки» связаны с колебаниями магнитного поля Земли, которые имеют на нас прямое физическое воздействия и «банально» замедлять ток крови в капиллярах, что приводит к ухудшению самочувствия у метеочувствительных людей.
Как пережить магнитные бури без ущерба для здоровья
В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:
- заниматься физической активностью;
- поддерживать здоровый рацион питания;
- больше отдыхать и высыпаться;
- пить больше чистой воды;
- не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;
- избегать стрессов;
- проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.