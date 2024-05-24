Магнітні бурі в п’ятницю, 24 травня: метеозалежним доведеться терпіти

Учені зазначають, що сонце продовжить викидати спалахи, які спричиняють сильні магнітні бурі.

Експерти стверджують, що сонячні плями – це межі областей активності на Сонці, і саме від них залежать спалахи та наші нездужання на Землі. Майже завжди, коли відбувається спалах, виділяється додаткова маса сонячної корони. Це відбувається через постійний потік сонячного вітру.

Сильні спалахи не означає сильні бурі

Не можна точно сказати, як пов’язані сила спалаху та обсяг викиду. Може статися потужний спалах із невеликою кількістю речовини або, навпаки, невеликий спалах із великим обсягом викиду.

Коли на небесному світилі відбувається спалах, воно викидає плазму, яка доходить до Землі і змінює її магнітне поле. Останнє утримує частинки сонячного вітру, але якщо спалахи на Сонці дуже потужні, баланс руйнується.

Частинки сонячного вітру вивільняються з магнітного поля нашої планети і рухаються вздовж його ліній у магнітосфері. Вони потрапляють у райони біля полюсів і проникають в атмосферу Землі. Це явище і є відоме всім як Північне сяйво. Через світіння верхніх шарів атмосфери ми можемо спостерігати небо в зелених відтінках.

Бурі уповільнюють нашу кров

Магнітні бурі можуть впливати на людину, спричиняючи різні симптоми, такі як:

головний біль,

слабкість,

непритомність,

болі в серці,

гіпертонічні кризи.

Усі ці наші “болячки” пов’язані з коливаннями магнітного поля Землі, які мають на нас прямий фізичний вплив і “банально” сповільнюють потік крові в капілярах, що призводить до погіршення самопочуття у метеочутливих людей.

Як пережити магнітні бурі без шкоди для здоров’я

У небезпечні дні слід дотримуватися простих рекомендацій: