В понедельник, 21 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США.

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 5 вспышек класса С. Сообщается, что 19 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 41 солнечное пятно.

Во время геомагнитных бурь человек может испытывать головную боль и мигрень, учащенное сердцебиение, бессонницу, общее недомогание и повышение или снижение давления.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это научно зафиксированное явление. Причина — солнечные выбросы (корональные массы), которые достигают Земли. Они взаимодействуют с магнитосферой планеты и вызывают электромагнитные колебания.

Эти выбросы не всегда попадают по Земле, но в 2025 году Солнце находится в пиковой фазе активности. Такие фазы случаются каждые 11 лет, и сейчас мы как раз в середине одного из таких циклов.

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Магнитные бури могут вызывать головную боль, слабость, скачки давления и эмоциональную нестабильность, особенно у метеозависимых людей. Чтобы минимизировать их влияние, важно знать, как облегчить состояние во время магнитных бурь, что нельзя делать и какие меры предосторожности помогут пережить сильную магнитную бурю.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Прежде всего, позаботьтесь о правильном сне. Врачи советуют ложиться спать за час до полуночи и вставать без будильника.

Не забывайте также о движении: ходите пешком, плавайте, занимайтесь гимнастикой. При этом не нужно слишком истощать себя в спортзалах разными силовыми нагрузками.

Если у вас болит голова, лучше откажитесь от кофе и чая, содержащих кофеин и создающих для организма дополнительный стресс. Вместо этого отдайте предпочтение травяным чаям.