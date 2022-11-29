Магнитные бури в ноябре: каким будет это вторник?

Сегодня, во вторник, 29 ноября 2022 года, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. Ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.
Об этом сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Другими словами, сегодня есть магнитная буря, хотя и не сильная. В дни магнитных бурь могут наблюдаться следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- обострение хронических заболеваний;
- повышение или снижение артериального давления;
- сильная усталость;
- боль в спине;
- бессонница.
Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов. А у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.
Во время активных магнитных бурь нужно внимательно относиться к своему состоянию здоровья, защищать свой организм от солнечного воздействия и делать все, чтобы избежать обострения хронических болезней.
Также рекомендуется соблюдать режим сна. Старайтесь ложиться спать в одно и то же время каждый вечер и отдыхать не менее 8 часов.
Не забывайте и о водном балансе организма. В период магнитных бурь следует потреблять большее количество жидкости и избегать продуктов, задерживающих жидкость в организме. Исключите из рациона все жареное, острое, жирное, соленое и копченое.