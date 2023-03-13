Магнитные бури в марте: стоит ли опасаться их 13-го числа

По прогнозам, сегодня, в понедельник, 13 марта 2023 года, на Земле возможны слабые геомагнитные колебания, но речи о магнитной буре не идет.
Наоборот, по информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня геомагнитная обстановка будет спокойная.
Магнитные бури: что это и как влияет на нас?
Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля нашей планеты, продолжительностью от нескольких часов до несколько суток. Они образуются тогда, когда с окрестностями Земли сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.
Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и обладателям хронических заболеваний, и людям с ослабленным иммунитетом.
Как защититься от магнитных бурь?
Чтобы защитить свое здоровье и улучшить самочувствие в период магнитных бурь, рекомендуется:
- избегать стрессовых ситуаций;
- отказаться от кофе, алкоголя, энергетических и газированных напитков;
- пить больше чистой воды или травяного чая;
- проводить больше времени на свежем воздухе;
- наладить режим сна.