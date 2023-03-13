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Магнитные бури в марте: стоит ли опасаться их 13-го числа

Магнитные бури в марте: стоит ли опасаться их 13-го числа

По прогнозам, сегодня, в понедельник, 13 марта 2023 года, на Земле возможны слабые геомагнитные колебания, но речи о магнитной буре не идет.

Наоборот, по информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня геомагнитная обстановка будет спокойная.

Магнитные бури: что это и как влияет на нас?

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля нашей планеты, продолжительностью от нескольких часов до несколько суток. Они образуются тогда, когда с окрестностями Земли сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и обладателям хронических заболеваний, и людям с ослабленным иммунитетом.

Как защититься от магнитных бурь?

Чтобы защитить свое здоровье и улучшить самочувствие в период магнитных бурь, рекомендуется:

  • избегать стрессовых ситуаций;
  • отказаться от кофе, алкоголя, энергетических и газированных напитков;
  • пить больше чистой воды или травяного чая;
  • проводить больше времени на свежем воздухе;
  • наладить режим сна.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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