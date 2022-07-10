Магнитные бури в июле: чего ждать от воскресного дня?

По прогнозам, в отличие от июня, который был очень спокойным по активности Солнца, июль будет довольно богат на магнитные бури. И обладателям слабого здоровья и хронических заболеваний рекомендуется не перенапрягать свой организм. Каким же будет воскресенье, 10 июля 2022?

Первая магнитная буря этого месяца накрыла Землю примерно 8-го числа и продлится до 11 июля. А на сегодняшний день, 10 июля, приходится ее пик.

Как сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

При этом специалисты уверяют: это будут умеренные геомагнитные колебания.

А в целом в июле прогнозируют четыре магнитных бури разной силы.

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также на здоровье людей.

Наиболее сильно влияние магнитных бурь испытывают на себе:

метеозависимые люди;

люди пожилого возраста;

беременные женщины;

люди, имеющие хронические заболевания.

Во время магнитной бури человек может испытывать:

головную боль, головокружение;

тошноту (иногда даже рвоту);

слабость, апатию;

раздражительность;

проблемы со сном;

боли в мышцах или в местах старых переломов.

Чтобы защититься от негативного воздействия магнитной бури, необходимо:

Исключить из рациона алкоголь, свести к минимуму употребление кофе;

избегать острой, кислой, соленой пищи, желательно отдать предпочтение овощам, отварным, тушеным либо запеченным;

больше времени проводить на свежем воздухе;

принять расслабляющую теплую ванну с солью;

контролировать артериальное давление;

спать 7-8 часов в сутки;

избегать стресса и физических перегрузок.