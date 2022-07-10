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Магнитные бури в июле: чего ждать от воскресного дня?

Магнитные бури в июле: чего ждать от воскресного дня?

По прогнозам, в отличие от июня, который был очень спокойным по активности Солнца, июль будет довольно богат на магнитные бури. И обладателям слабого здоровья и хронических заболеваний рекомендуется не перенапрягать свой организм.
Каким же будет воскресенье, 10 июля 2022?

Первая магнитная буря этого месяца накрыла Землю примерно 8-го числа и продлится до 11 июля. А на сегодняшний день, 10 июля, приходится ее пик.

Как сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

При этом специалисты уверяют: это будут умеренные геомагнитные колебания.

А в целом в июле прогнозируют четыре магнитных бури разной силы.

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также на здоровье людей.

Наиболее сильно влияние магнитных бурь испытывают на себе:

  • метеозависимые люди;
  • люди пожилого возраста;
  • беременные женщины;
  • люди, имеющие хронические заболевания.

Во время магнитной бури человек может испытывать:

  • головную боль, головокружение;
  • тошноту (иногда даже рвоту);
  • слабость, апатию;
  • раздражительность;
  • проблемы со сном;
  • боли в мышцах или в местах старых переломов.

Чтобы защититься от негативного воздействия магнитной бури, необходимо:

  • Исключить из рациона алкоголь, свести к минимуму употребление кофе;
  • избегать острой, кислой, соленой пищи, желательно отдать предпочтение овощам, отварным, тушеным либо запеченным;
  • больше времени проводить на свежем воздухе;
  • принять расслабляющую теплую ванну с солью;
  • контролировать артериальное давление;
  • спать 7-8 часов в сутки;
  • избегать стресса и физических перегрузок.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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