Магнитные бури в июле: чего ждать от воскресного дня?

По прогнозам, в отличие от июня, который был очень спокойным по активности Солнца, июль будет довольно богат на магнитные бури. И обладателям слабого здоровья и хронических заболеваний рекомендуется не перенапрягать свой организм.
Каким же будет воскресенье, 10 июля 2022?
Первая магнитная буря этого месяца накрыла Землю примерно 8-го числа и продлится до 11 июля. А на сегодняшний день, 10 июля, приходится ее пик.
Как сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.
При этом специалисты уверяют: это будут умеренные геомагнитные колебания.
А в целом в июле прогнозируют четыре магнитных бури разной силы.
Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также на здоровье людей.
Наиболее сильно влияние магнитных бурь испытывают на себе:
- метеозависимые люди;
- люди пожилого возраста;
- беременные женщины;
- люди, имеющие хронические заболевания.
Во время магнитной бури человек может испытывать:
- головную боль, головокружение;
- тошноту (иногда даже рвоту);
- слабость, апатию;
- раздражительность;
- проблемы со сном;
- боли в мышцах или в местах старых переломов.
Чтобы защититься от негативного воздействия магнитной бури, необходимо:
- Исключить из рациона алкоголь, свести к минимуму употребление кофе;
- избегать острой, кислой, соленой пищи, желательно отдать предпочтение овощам, отварным, тушеным либо запеченным;
- больше времени проводить на свежем воздухе;
- принять расслабляющую теплую ванну с солью;
- контролировать артериальное давление;
- спать 7-8 часов в сутки;
- избегать стресса и физических перегрузок.