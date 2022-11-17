Магнитные бури в четверг 17 ноября: прогноз космической погоды

Сегодня, в четверг 17 ноября 2022 года, геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойной.

Об этом сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Во время магнитных бурь может начать болеть голова и суставы. Также возможны проблемы с давлением, сердцем и сном. Кроме того, в этот период могут проявляться апатия, агрессия, беспокойство и страхи.

В такие дни стоит обеспечить себе полноценный сон и по возможности не переутомляться. Необходимо сократить эмоциональные и физические нагрузки, больше отдыхать.