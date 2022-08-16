Магнитные бури в августе: прогноз на вторник, 16-е

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие, поэтому знать, в какие дни они случаются. И хотя сегодня геомагнитная обстановка будет спокойной, уже завтра начнется магнитная буря.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, во вторник, 16 августа 2022 года, геомагнитный фон будет преимущественно спокойным, но временами возможны отдельные возмущенные периоды.

В то же время ученые из Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США прогнозируют, что существенных магнитных бурь сегодня не ожидается.

На Солнце сегодня уже произошла вспышка, но Земли ее энергия достигнет уже завтра. Тогда-то и случится самая продолжительная магнитная буря августа, которая продлится с 17 по 22 число.