Магнитные бури: суббота 24 декабря будет неспокойной?

По информации Центра предсказания космической погоды, сегодня, в субботу, 24 декабря 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается: в течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.
А вот в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины предсказали на сегодняшний день повышенную геомагнитную активность и возможные «периоды штормовой космической погоды».
По прогнозам, в конце декабря этого года Землю еще накроет слабая магнитная буря. Ранее ее прогнозировали в период с 21 по 23 декабря.
Наиболее уязвимы к воздействию этих явлений метеочувствительные люди и люди с хроническими заболеваниями. Чаще всего в этот период проявляются следующие симптомы:
- головная боль и головокружение;
- раздражительность и подавленное настроение;
- повышение или снижение давления;
- нарушение сна;
- боль в суставах;
- апатия и тревога;
- обострение хронических заболеваний.
Чтобы свести к минимуму негативное влияние магнитных бурь, нужно соблюдать правила здорового образа жизни и прислушиваться к своему организму.
В частности, медики советуют:
- хотя бы на время отказаться от кофе, алкоголя, энергетических напитков, заменив их заменить зеленым или травяным чаем;
- ложиться спать в одно и то же время, спать не менее 7 часов;
- перед сном принимать контрастный душ;
- больше времени проводить на свежем воздухе и ежедневно проветривать комнату каждый день;
- гулять пешком как минимум 30 минут в день.