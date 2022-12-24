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Магнитные бури: суббота 24 декабря будет неспокойной?

Магнитные бури: суббота 24 декабря будет неспокойной?

По информации Центра предсказания космической погоды, сегодня, в субботу, 24 декабря 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается: в течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.

А вот в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины предсказали на сегодняшний день повышенную геомагнитную активность и возможные «периоды штормовой космической погоды».

По прогнозам, в конце декабря этого года Землю еще накроет слабая магнитная буря. Ранее ее прогнозировали в период с 21 по 23 декабря.

Наиболее уязвимы к воздействию этих явлений метеочувствительные люди и люди с хроническими заболеваниями. Чаще всего в этот период проявляются следующие симптомы:

  • головная боль и головокружение;
  • раздражительность и подавленное настроение;
  • повышение или снижение давления;
  • нарушение сна;
  • боль в суставах;
  • апатия и тревога;
  • обострение хронических заболеваний.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние магнитных бурь, нужно соблюдать правила здорового образа жизни и прислушиваться к своему организму.

В частности, медики советуют:

  • хотя бы на время отказаться от кофе, алкоголя, энергетических напитков, заменив их заменить зеленым или травяным чаем;
  • ложиться спать в одно и то же время, спать не менее 7 часов;
  • перед сном принимать контрастный душ;
  • больше времени проводить на свежем воздухе и ежедневно проветривать комнату каждый день;
  • гулять пешком как минимум 30 минут в день.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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